Tony da Silva nu îşi revine după moartea lui Diogo Jota: "Acum 10-12 zile, eram cu toţii la nunta lui" - Antena Sport

Tony da Silva, antrenorul lui Poli Iaşi, e încă devastat după aflarea veştii decesului lui Diogo Jota, fotbalistul lui Liverpool la a cărui nuntă fusese pe 22 iunie.

Tony da Silva şi Diogo Jota au fost colegi de cameră la Pacos de Ferreira, iar fostul fundaş de la CFR Cluj a primit vestea în timp ce se afla la antrenamente.

Tony da Silva, şocat după moartea lui Diogo Jota

„Eu sunt încă devastat. Când Diogo și-a început cariera, am stat împreună în cantonament la Pacos de Ferreira, era tot timpul cu mine în cameră. Un copil deosebit, plin de ambiție, de vis. Chiar acum 10-12 zile eram toți ca prieteni la nunta lui, avea o familie extraordinară, a lăsat trei copii.

N-am cuvinte să-ți explic. Chiar astăzi eram la antrenament când am primit vestea asta, dimineața, și n-am ce să spun… sunt devastat! Era o persoană extraordinară, era umil, n-am cuvinte. N-am putut s-o sun pe soția lui, am vorbit cu mama… foarte greu, foarte greu pentru mine, nu știu ce să-ți explic.

Din când în când, viața e foarte rea, foarte grea. El a avut niște probleme de sănătate, a fost operat acum câteva săptămâni și, cum nu era refăcut sută la sută, doctorul i-a zis să nu meargă cu avionul și… mai mult ce să spun? Dumnezeu să-l ierte, să fie lângă el. Și fratele lui era tânăr, a jucat în liga a doua din Portugalia. N-am avut o relație cu fratele lui așa cum am avut cu Diogo.