Ion Ţiriac a sărit în apărarea lui Carlos Alcaraz! Sfat pentru starul din tenis: "Prea mult caz!" - Antena Sport

După succesul uriaş înregistrat de Djokovic la Paris, Ion Ţiriac nu a rămas indiferent şi l-a sunat imediat pe acesta. Ţiriac a dezvăluit şi ce mesaj fabulos i-a transmis lui Nole.

„Djokovic s-a antrenat în România la începuturile carierei, a parcurs doar 80 de kilometri în fiecare zi pentru că era prea scump la Belgrad, a venit cu părinţii. I-am dat de două ori o invitație la turneul de la București, îl cunosc bine.

Este o persoană foarte decentă. În plus, l-am sunat după victoria lui de la Jocurile Olimpice și i-am spus: „Ești om tânăr, dar jucător bătrân”. Am profitat de ocazie și am făcut și un pariu cu el, dar nu vă pot spune despre ce e vorba, din păcate (râde)”, a declarat Ion Ţiriac, conform welovetennis.com.