Ion Ţiriac l-a sunat pe Novak Djokovic! Detaliul neştiut despre campionul olimpic: "Am făcut şi un pariu cu el!" - Antena Sport

Ion Ţiriac l-a sunat pe Novak Djokovic, după aurul de la Jocurile Olimpice Ion Ţiriac şi Novak Djokovic/ Colaj Profimedia Ion Ţiriac l-a sunat pe Novak Djokovic, după ce sârbul a cucerit aurul la Jocurile Olimpice de la Paris. Miliardarul român i-a transmis un mesaj savuros lui Nole. Novak Djokovic a câştigat medalia de aur la Jocurile Olimpice, după o finală superbă cu Carlos Alcaraz. Sârbul şi-a adjudecat şi singurul trofeu care îi lipsea din carieră. Ion Ţiriac l-a sunat pe Novak Djokovic, după aurul de la Jocurile Olimpice Ion Ţiriac a dezvăluit că Novak Djokovic s-a antrenat în România, la începuturile carierei sale, dat fiind faptul că în Serbia era mult prea scump. Miliardarul român a transmis că l-a invitat de mai multe ori pe Nole la turneul de la Bucureşti, cunoscându-l foarte bine pe sârb. După succesul uriaş înregistrat de Djokovic la Paris, Ion Ţiriac nu a rămas indiferent şi l-a sunat imediat pe acesta. Ţiriac a dezvăluit şi ce mesaj fabulos i-a transmis lui Nole. „Djokovic s-a antrenat în România la începuturile carierei, a parcurs doar 80 de kilometri în fiecare zi pentru că era prea scump la Belgrad, a venit cu părinţii. I-am dat de două ori o invitație la turneul de la București, îl cunosc bine.

Este o persoană foarte decentă. În plus, l-am sunat după victoria lui de la Jocurile Olimpice și i-am spus: „Ești om tânăr, dar jucător bătrân”. Am profitat de ocazie și am făcut și un pariu cu el, dar nu vă pot spune despre ce e vorba, din păcate (râde)”, a declarat Ion Ţiriac, conform welovetennis.com.

Novak Djokovic, primire fabuloasă la revenirea în Belgrad

Novak Djokovic a avut o primire fabuloasă la revenirea în Belgrad. Sârbul în vârstă de 37 de ani s-a întors acasă cu medalia de aur de la Jocurile Olimpice 2024. Alături de el eu fost şi conaţionalii săi care au urcat pe podiumul olimpic de la Paris.

Sportivii sârbi au fost primiţi de preşedintele Aleksandar Vucic, iar apoi, de la balconul Palatului prezidenţial, s-au adresat fanilor.

„Nole” a prezentat medalia de aur fanilor săi, peste 70.000 de fani fiind prezenţi în capitala Serbiei pentru a-i întâmpina pe sportivi. „Aurul mult aşteptat. Am ajuns la aceste Jocuri Olimpice fără un trofeu, eram accidentat. Multă lume a pus la îndoială calitatea tenisului meu. Puţini oameni mă vedeau favorit, dar eu credeam în secret în asta„, a spus Djokovic, potrivit news.ro. Un muzeu în onoarea lui Djokovic urmează să fie deschis în Belrgad în viitorul apropiat, după cum a anunţat preşedintele sârb după titlul olimpic. „Ştiam că ar putea fi ultima mea şansă de a câştiga aurul”, a adăugat jucătorul cu 24 de titluri de Grand Slam. „A fost unul dintre cele mai bune turnee ale mele, nu am pierdut niciun set. Am simţit sprijinul publicului. A fost acum sau niciodată. Fără nicio falsă modestie, aceasta este cea mai mare realizare sportivă a mea şi port cu mândrie această medalie de aur pentru Serbia„, a adăugat Djokovic.