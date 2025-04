Patrick Mouratoglou, reacţie despre circuItul UTS: "Poate deveni la fel de important ca ATP" - Antena Sport

francezul Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Serenei Williams și al Simonei Halep și fondatorul circuitului UTS, care va avea etapă vineri și sâmbătă la Nimes, a declarat că nu vede nicio concurență cu ATP, circuitul principal din tenisul mondial masculin vizat de acțiuni în justiție intentate de jucători și un sindicat al cărui cofondator este Novak Djokovic, informează AFP.

În acțiunile în justiție lansate împotriva ATP, reclamanții denunță un ‘cartel’ și o ‘coliziune’ între organizatorii turneelor pentru a limita concurența între acestea.

Verdictul lui Patrick Mouratoglou despre circuitul UTS

Întrebat dacă ATP a încercat să-l împiedice să lanseze circuitul UTS, Mouratoglou a precizat: ‘Sincer, nu, nu am avut niciodată obstacole. Am fost să mă întâlnesc cu oameni pe care îi cunoșteam foarte bine, președintele și directorul general al ATP pentru a le explica ce voi face. Ei m-au felicitat pentru misiune, pentru că printre toate regulile care împiedică jucătorii să joace, există una care specifică faptul că un eveniment în afara ATP nu poate avea loc în săptămâna care precede un turneu ATP 500 sau un Masters 1.000, la mai puțin de 100 km de locul turneului. Ori, noi am jucat la Academie (Mouratoglou, la 40 km de Monte Carlo) cu o săptămână înainte de Mastersul 1.000 de la Monte Carlo în urmă cu câțiva ani. I-am scris președintelui ATP și i-am cerut o derogare, iar el mi-a acordat-o. Dacă aș spune că mi s-au pus bețe în roate, ar fi nedrept din partea mea. În schimb, totul este legat. Nu este simplu să propui un produs alternativ‘, citat de agerpres.ro.

Referitor la criticile adresate instanțelor de guvernanță ale tenisului, în care reclamanții consideră că numărul jucătorilor care pot trăi din acest sport este insuficient, Mouratoglou a afirmat: ‘Logica mea este aceea de a propune un produs pentru creșterea audienței tenisului, de a căuta noi fani, tineri. Iar pentru aceasta, trebuie să le propunem vedete. Dacă le propun jucători care nu sunt cunoscuți, atunci nu va funcționa. Deci, eu nu am altă alegere decât aceasta. Nu ar avea niciun sens pentru mine să vreau să fac asistență socială în timp ce obiectivul meu este de a face ceva care să funcționeze. Dar clar, într-un sport cum este tenisul, să fie 100 de jucători și 100 de jucătoare care își câștigă existența, iar restul își irosesc viața pentru că pierd bani în fiecare săptămână, nu este deloc normal’.

Chestionat dacă ATP s-ar putea inspira după UTS, Patrick Mouratoglou a precizat: ‘Sincer, nu-mi doresc ca ATP să se inspire după UTS. În anumite privințe, ele coincid un pic, pentru că audiența tenisului este extrem de conservatoare. Cea mai mică schimbare provoacă neplăceri. Ei nu au de ales decât să-și satisfacă nevoia de fani. Și asta îi oferă UTS sensul deplin. Ceea ce spun este să lăsăm tenisul așa cum este, pentru că el își satisface din plin baza de fani, și să propunem ceva alternativ care să ne permită să nu afectăm tenisul tradițional. Și cu acest produs alternativ, să căutăm noi fani. Dacă mâine, UTS ar deveni la fel de important ca ATP, întotdeauna va fi timpul să ne punem întrebări. Dar aceste două formate pot trăi în perfectă armonie’.