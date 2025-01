Aryna Sabalenka, prima finalistă de la Australian Open 2025! Statistică impresionantă pentru bielorusă la Melbourne - Antena Sport

„A început mai bine decât mă aşteptam. Scopul meu a fost să mă calific pe tablou, trecând un tur a fost un bonus. La dublu, pot să spun că suntem una din cele mai bune echipe din lume, în momentul de faţă. Ma simt foarte încrezătoare. Eu îmi doresc să câştig un Grand Slam (la dublu), iar după ce voi câştiga un Grand Slam, nu mai vreau sa joc dublu. Mă voi focusa numai pe simplu. Fac o treaba foarte bună cu Marta Kostiuk şi cred că şi la simplu mă îmbunătăşesc foarte mult.

(Despre dansurile din timpul meciurilor) Totul este spontan, sută la sută. Nu ne facem temele de acasă. Ne simţim bine pe teren şi chiar şi când pare că suntem nervoase, aşa e felul nostru de a fi. Cred că ar trebui să încep să fac lucrul ăsta şi la simplu, că sunt mai detaşată aşa. Dacă o să începeţi să vedeţi asta şi la simplu (dansurile), să nu vă miraţi.

(A câştigat 200.000 de euro la Australian Open) Premiile au crescut şi cred că şi din cauza asta, jucătoarele au început să joace din ce în ce mai mult. Am avut cam 9 bagaje, undeva la 120 kg. Cred că am plătit pe bagaje cam cât am dat pe bilet. Anul acesta obiectivul este să nu mai joc calificari la Grand Slam-uri şi să rămân în Top 100″, a declarat Gabriela Ruse, la revenirea în ţară, pentru AntenaSport.