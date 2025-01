Gabriela Ruse şi-a stabilit marele obiectiv, după parcursul de la Australian Open: "Vreau să câştig un Grand Slam!" Pe ce şi-a cheltuit o parte din premiu - Antena Sport

Gabriela Ruse, în timpul unui interviu pentru AntenaSport, după revenirea din Australia Gabriela Ruse şi-a stabilit marele obiectiv, după parcursul remarcabil de la Australian Open. Românca de 27 de ani a ajuns până în sferturile probei de dublu, de la Grand Slam-ul de la Antipozi, mărturisind că alături de Marta Kostiuk, formează una dintre cele mai bune perechi din lume. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gabriela Ruse a dezvăluit că marele său vis este să câştige un Grand Slam, la dublu. În cazul în care va realiza această performanţă uriaşă, românca a transmis că se va focusa ulterior mai mult pe proba de simplu. Gabriela Ruse şi-a stabilit marele obiectiv, după ce a ajuns în sferturi la dublu, la Australian Open Gabriela Ruse a declarat, de asemenea, că o parte din cei 200.000 de euro câştigaţi la Australian Open i-a cheltuit pe bagaje. Aceasta a petrecut o lună în Australia şi a revenit în ţară cu peste 120 de kg de bagaje. „A început mai bine decât mă aşteptam. Scopul meu a fost să mă calific pe tablou, trecând un tur a fost un bonus. La dublu, pot să spun că suntem una din cele mai bune echipe din lume, în momentul de faţă. Ma simt foarte încrezătoare. Eu îmi doresc să câştig un Grand Slam (la dublu), iar după ce voi câştiga un Grand Slam, nu mai vreau sa joc dublu. Mă voi focusa numai pe simplu. Fac o treaba foarte bună cu Marta Kostiuk şi cred că şi la simplu mă îmbunătăşesc foarte mult. (Despre dansurile din timpul meciurilor) Totul este spontan, sută la sută. Nu ne facem temele de acasă. Ne simţim bine pe teren şi chiar şi când pare că suntem nervoase, aşa e felul nostru de a fi. Cred că ar trebui să încep să fac lucrul ăsta şi la simplu, că sunt mai detaşată aşa. Dacă o să începeţi să vedeţi asta şi la simplu (dansurile), să nu vă miraţi. Reclamă

(A câştigat 200.000 de euro la Australian Open) Premiile au crescut şi cred că şi din cauza asta, jucătoarele au început să joace din ce în ce mai mult. Am avut cam 9 bagaje, undeva la 120 kg. Cred că am plătit pe bagaje cam cât am dat pe bilet. Anul acesta obiectivul este să nu mai joc calificari la Grand Slam-uri şi să rămân în Top 100″, a declarat Gabriela Ruse, la revenirea în ţară, pentru AntenaSport.

Gabriela Ruse a pierdut dramatic meciul cu Madison Keys, în turul 2 de la Australian Open, la simplu

Gabriela Ruse a pierdut meciul din turul 2 de la Australian Open 2025, în faţa lui Madison Keys. Americanca s-a impus cu 7-6, 2-6, 7-5.

Madison Keys a început excelent meciul de pe Margaret Court. Americanca a reușit două break-uri și s-a distanțat rapid la 4-0, dar Gabriela Ruse a avut o reacție incredibilă. Românca și-a recuperat game-urile pierdute pe propriul serviciu și a restabilit echilibrul în setul care avea să ajungă la tie-break. Acolo, experiența lui Keys și-a spus cuvântul, câștigând cu 7-0.

