Australian Open 2024 | Novak Djokovic, victoria cu numărul 90 la Melbourne! Meci de 4 ore contra unui jucător din afara Top 150 - Antena Sport

Andre Agassi a urmărit din tribune partida lui „Nole”. Sârbul, mesaj genial pentru fostul său antrenor

Aceasta a fost victoria cu numărul 90 pentru Novak Djokovic la Australian Open şi a 29-a victorie la rând de la Melbourne.

În turul secund, Novak Djokovic va juca împotriva câştigătorului din duelul australian dintre Alexei Popyrin (43 ATP) şi Marc Polmans (156 ATP). Rămâne de văzut cât de mult îl vor afecta cele patru ore pe jucătorul sârb, mai ales că s-a confruntat cu câteva probleme înaintea turneului. Acesta a suferit o mică accidentare la încheietură în debutul acestui an, la United Cup.

Andre Agassi, de patru ori câştigător la Australian Open şi fost antrenor al lui Novak Djokovic, a urmărit din tribunele Rod Laver Arena partida. La finalul celor patru ore de joc, sârbul a avut un mesaj genial pentru fostul jucător american:

„Andre, e grozav să te avem aici. Îţi mulţumim foarte mult pentru prezenţa ta la Australian Open. Nu te-am văzut de ani de zile. Era 4-0 şi egallitate şi am reuşit un forehand câştigător. Am zâmbit către tine şi am zis că a fost aproape ca returul tău. După aceea am pierdut trei game-uri la rând (n.r. râde). Nu a fost vina ta. Am fost inspirat de prezenţa ta şi sunt copleşti să te văd”, a declarat Novak Djokovic, potrivit eurosport.ro.

Novak Djokovic to Andre Agassi at Australian Open:

“Andre. Great to have you. Thank you so much for gracing us and Australian open with your presence. It’s amazing to see you. I haven’t seen you in years. It was 4-0 & deuce & I made a forehand winner. I smiled at you & said it’s… pic.twitter.com/WVQC2FeGHR

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 14, 2024