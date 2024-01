Novak Djokovic, scos din sărite de un fan la Australian Open: "Dar dacă cineva întrece măsura, mă voi lua de el" - Antena Sport

Reclamă

După ce unul dintre spectatori a întrecut măsura în setul al patrulea, Djokovic s-a îndreptat către acesta şi a avut un schimb de replici aprins cu fanul respectiv. La conferinţa de presă, Djokovic a declarat că nu are o problemă cu spectatorii care creează o atmosferă frumoasă în timpul meciurilor, dar nu acceptă ca aceştia să întreacă măsura:

„Mă deranjează. Nu o să stau să spun că totul e ok. Nu e ok. Bineînţeles că mă deranjează. E frustrant. Nu vreau să trec prin asta, dar trebuie să accept. Uneori nu tolerez când cineva întrece măsura. Asta s-a întâmplat.

Oamenii au consumat câteva băuturi, era târziu şi cred că astea i-a făcut să se comporte aşa. E ok. Oamenii plătesc bilete pentru a veni şi a ne urmări. Vor să vadă un show. Vor să se distreze. Au voie să facă asta. Nu au fost probleme şi nu am cerut ca cineva să fie scos din arenă. Nu aş face asta pentru că a plătit un bilet şi are dreptul să fie acolo, să spună ce vrea şi să se comporte cum vrea.

Dar dacă cineva întrece măsura, mă voi lua de el, aşa cum am făcut cu acest invidid. L-am întrebat dacă vrea să vină mai aproape şi să îmi spună ce vrea. Să mă insulte, aşa cum a mai făcut-o. Asta a fost tot. Nu părea să vrea să vină jos”, a declarat Novak Djokovic, la conferinţa de presă, citat de The Tennis Letter.

Djokovic not happy with someone in the crowd. "Come and say that in my face!". pic.twitter.com/OvYOcrkQRO

— José Morgado (@josemorgado) January 17, 2024

Novak Djokovic s-a calificat în turul 3 la Australian Open 2024 Nole a pierdut din nou set, la fel cum o făcuse şi în primul tur cu Prizmic, dar a fost aproape să fie condus cu 2-1 la seturi. Australianul a ratat patru mingi de set, dintre care trei consecutive, pe serviciul lui Nole. În loc de 6-4, s-a făcut 5-5 şi apoi 6-6. În tie-break, sârbul s-a impus la 4 şi apoi a păstrat forma şi în setul 4, în care s-a impus cu 6-3. Pentru Djokovic, aflat în căutarea Grand Slam-ului cu numărul 25, urmează partida cu Tomas Martin Etcheverry, argentinianul care l-a eliminat în runda secundă pe Gael Monfils, cu 6-4, 6-4, 6-4. „Au fost emoţii amestecate, publicul a fost împotriva mea şi a trebuit să găsesc forţa să câştig, acestea au fost circumstanţele. Publicul a făcut multă gălăgie între servicii, dar trebuie să lupţi şi să accepţi. E frustrant când cineva te fluieră. Nu sunt la 100% din punct de vedere fizic. Sper să cresc”, a spus Djokovic, la eurosport.ro, după meci.