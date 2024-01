Novak Djokovic s-a calificat în turul 3 la Australian Open 2024, după un meci dificil cu Alexei Popyrin. "Nu sunt la 100%" - Antena Sport

Reclamă

Pentru Djokovic, aflat în căutarea Grand Slam-ului cu numărul 25, urmează partida cu Tomas Martin Etcheverry, argentinianul care l-a eliminat în runda secundă pe Gael Monfils, cu 6-4, 6-4, 6-4.

„Au fost emoţii amestecate, publicul a fost împotriva mea şi a trebuit să găsesc forţa să câştig, acestea au fost circumstanţele.

Publicul a făcut multă gălăgie între servicii, dar trebuie să lupţi şi să accepţi. E frustrant când cineva te fluieră. Nu sunt la 100% din punct de vedere fizic. Sper să cresc”, a spus Djokovic, la eurosport.ro, după meci.

Sabalenka, deţinătoarea trofeului, s-a calificat în turul trei

Arina Sabalenka, favorita numărul doi, şi-a continuat apărarea titlului la Australian Open cu o nouă victorie confortabilă, belarusa învingând-o pe sportiva cehă Brenda Fruhvirtova, în vârstă de 16 ani, cu scorul de 6-3, 6-2, şi calificându-se miercuri în turul al treilea.

„Cred că pentru cineva care are 16 ani, face o treabă incredibilă”, a declarat Sabalenka. „Mi-aş fi dorit să fiu la acest nivel la acea vârstă. Este o jucătoare incredibilă, dacă va continua să muncească, va ajunge foarte curând în top. Sunt super fericită cu victoria. Am fost concentrată pe mine, nu pe altceva şi am încercat să lupt pentru fiecare punct”.

Fruhvirtova, numărul 107 mondial, a răspuns pentru a se pune pe tabelă, dar Sabalenka nu a avut chef să permită o revenire improbabilă şi a înşirat loviturile câştigătoare în drumul spre victorie. Jucătoarea în vârstă de 25 de ani va evolua în faza următoare cu sportiva ucraineană Lesia Tsurenko, cap de serie 28, sau cu spaniola Rebeka Masarova.