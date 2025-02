Avocatul WADA a rupt tăcerea despre suspendarea de 3 luni a lui Jannik Sinner - Antena Sport

Jannik Sinner / Profimedia Images Acceptarea de către Jannik Sinner a unei suspendări imediate de trei luni după ce a ajuns la o înţelegere cu Agenţia Mondială Anti-Doping (WADA) nu este ceva unic pentru cazul numărului unu mondial masculin, a declarat avocatul principal al WADA, potrivit Reuters. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Sinner a fost exonerat de orice vină după ce a fost depistat pozitiv cu clostebol, un agent anabolic, dar a acceptat suspendarea când WADA era pregătită să atace decizia la Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS), unde risca o interdicţie de până la doi ani. Avocatul WADA a rupt tăcerea despre suspendarea de 3 luni a lui Jannik Sinner Această suspendare îi va permite lui Sinner să revină înainte de Roland Garros din mai şi, deşi el va rata turnee de Masters, decizia a fost criticată de actuali şi foşti jucători şi descrisă ca fiind „prea convenabilă”, scrie news.ro. Cu toate acestea, Ross Wenzel, avocatul principal al WADA Tennis, a declarat că, deşi Sinner nu a greşit cu nimic, era de datoria organismului antidoping să facă apel la decizie, deoarece sportivii poartă responsabilitatea pentru neglijenţa membrilor echipei lor. „Am făcut apel din cauza responsabilităţii pe care sportivii o au în conformitate cu regulile noastre, în conformitate cu codul pentru anturajul lor… Am încheiat un acord de soluţionare a cazului, pe care WADA l-a încheiat în 70 şi ceva de astfel de cazuri în ultimii patru ani”, a declarat Wenzel pentru Reuters. Reclamă

Reclamă

„Nu este ceva unic pentru cazul domnului Sinner. Am făcut-o cu sportivi la toate nivelurile. Faptele din acest caz sunt acolo pentru ca toată lumea să le vadă şi să le citească. Considerăm că am fost transparenţi în modul în care am gestionat cazul. Considerăm că, date fiind faptele unice ale acestui caz … o perioadă de trei luni de ineligibilitate este cea corectă şi echitabilă.”

Wenzel a declarat că WADA a verificat toate probele lui Sinner din cele 12 luni anterioare celor două pozitive din martie şi toate au ieşit negative.

„Nu a fost nimic… ar putea fi un scenariu faptic complex, dar a fost bine fundamentat şi ştiinţa a exclus orice fel de scenariu de dopaj”, a adăugat el.

Reclamă