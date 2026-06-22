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Irina Begu, victorie dramatică în primul tur la WTA Bad Homburg! A învins o legendă a tenisului în aproape trei ore

Daniel Işvanca Publicat: 22 iunie 2026, 21:00

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Irina Begu, victorie dramatică în primul tur la WTA Bad Homburg! A învins o legendă a tenisului în aproape trei ore

Irina Begu / Profimedia

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Irina Begu și-a continuat parcursul bun de la WTA Bad Homburg și, după cele două succese din calificări, românca noastră a trecut și de Venus Williams, în runda inaugurală a turneului.

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Sportiva noastră a avut nevoie de aproape trei ore pentru a elimina una dintre cele mai mari legende din istoria tenisului. În turul următor, va avea parte de un nou duel infernal.

Irina Begu, victorie în duelul cu Venus Williams

Irina Begu a obținut a treia victorie consecutivă în cadrul turneului WTA Bad Homburg. Sportiva venită din calificări a trecut în runda inaugurală a competiției de Venus Williams.

În fața experimentatei jucătoare din circuitul mondial, Begu s-a impus în trei seturi, scor 6-2, 4-6, 7-6(6), la capătul unui meci ce a durat două ore și 58 de minute.

În turul următor, sportiva noastră, clasată pe locul 211 în clasamentul mondial, o va înfrunta pe Karolina Muchova, jucătoarea din Cehia, care este a 11-a în clasamentul WTA.

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