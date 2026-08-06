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Confirmarea Simonei Halep: „M-au făcut să mă simt ca…”

Radu Constantin Publicat: 6 august 2026, 8:44

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Confirmarea Simonei Halep: „M-au făcut să mă simt ca…
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Fostul lider mondial la tenis Simona Halep a postat, miercuri, un mesaj despre turneul Canadian Open, care se desfășoară în această perioadă și pe care l-a câștigat de trei ori.

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“Multă vreme, această perioadă a anului a însemnat un singur lucru: eram la Toronto sau la Montreal, jucând la Canadian Open. A fost întotdeauna unul dintre turneele la care m-am simțit cel mai bine și unde am obținut unele dintre cele mai speciale rezultate din cariera mea. Mi-au plăcut foarte mult condițiile de joc, dar ceea ce a făcut acest turneu și mai special a fost sprijinul incredibil pe care l-am simțit mereu din partea oamenilor de acolo. M-au făcut să mă simt ca acasă. Amintirile pe care le-am acumulat acolo vor rămâne întotdeauna speciale pentru mine. Le urez tuturor celor de la National Bank Open mult succes pentru o nouă ediție de excepție”, a scris Halep pe Facebook.

Simona Halep a triumfat la Canadian Open în 2016, 2018 și 2022.

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