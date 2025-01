Jaqueline Cristian a fost eliminată de Madison Keys în turul al doilea al turneului de la Auckland - Antena Sport

Jucătoarea de tenis Jaqueline Cristian, locul 85 WTA, a fost eliminată, joi, în turul doi al turneului WTA 250 de la Auckland (Noua Zeelandă), cu premii de peste 275.000 de dolari.

Cristian a fost învinsă de americanca Madison Keys, principala favorită şi locul 21 mondial, scor 6-1, 6-2. Meciul a durat 67 de minute. Numărul 21 WTA este şi principala favorită a tuneului de la Auckland.

Pentru prezenţa în turul doi, Cristian va primi 4.160 de dolari şi 30 de puncte WTA. Cristian a beneficiat în primul tur de abandonul sportive ucrainene Iulia Starodubţeva, locul 101 mondial, la scorul de 6-3, 2-0 pentru româncă.

Simona Halep s-a retras de la Auckland din cauza unei accidentări

La turneul de la Auckland trebuia să participe şi Simona Halep. Marea noastră campioană a refuzat wildcard-ul primit din cauza unei accidentări.

„Salut. Am vrut să vă urez Sărbători fericite și să vă ofer noi detalii. Din păcate, după ce am jucat în Abu Dhabi, am simțit din nou dureri la genunchi și la umăr.