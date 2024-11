Jaqueline Cristian, prima reacție după ce România a fost eliminată de Japonia de la Billie Jean King Cup: "Mă simțeam favorită!" - Antena Sport

Jaqueline Cristian, în timpul meciului cu Enna Shibahara, din cadrul întâlnirii România - Japonia, de la Billie Jean King Cup / Profimedia Jucătoarea Jaqueline Cristian a oferit prima reacție după România – Japonia 1-2, partidă care a dus la eliminarea sportivelor antrenate de Horia Tecău de la turneul Billie Jean King Cup. Românca a vorbit deschis și despre meciul pierdut cu Enna Shibahara. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ România a câștigat primul meci al confruntării cu Japonia. Ana Bogdan a învins-o pe Nao Hibino, în 2 seturi. Ulterior, Jaqueline Cristian a pierdut meciul cu Enna Shibahara, iar perechea de dublu formată din Niculescu și Ruse a fost învinsă în 2 seturi, în ultimul duel al întâlnirii. Jaqueline Cristian a reacționat dur, după înfrânerea României cu Japonia, de la Billie Jean King Cup La conferința de presă de la finalul întâlnirii, Jaqueline Cristian s-a declarat dezamăgită de prestația sa, din meciul cu Enna Shibahara, în care românca a cedat cu scorul de 4-6, 6-7, mai ales pentru că ar fi putut duce scorul la 2-0, la general. Românca a dat de înțeles că nu s-a putut bucura de meci din cauza presiunii și că nu a fost în cea mai bună formă. Totodată, Jaqueline Cristian a sesizat și o greșeală pe care a făcut-o. Jucătoarea noastră a dezvăluit că și-a subestimat adversara și că se simțea favorită, înainte de acest duel. Reclamă

„Evident că sunt dezamăgită de prestația mea. Am simțit că nu m-am putut bucura de meci. Nu am putut lupta așa cum sunt obișnuită să o fac. Și ea a jucat destul de bine. A servit bine, și-a făcut treaba. Am ratat mult prea mult și nu am fost în cea mai bună formă. Să spunem că am simțit un pic de presiune și nu am putut gestiona așa cum am vrut.

Eu mă simțeam favorită în meciul cu ea și a fost o greșeală din partea mea, pentru că am destulă experiență ca să știu că lucrurile astea se pot întoarce imediat. Și ea a intrat foarte motivată și chiar a jucat foarte bine pe serviciul ei. Eu am greșit mingile acelea pe care nu trebuia să le greșesc”, a spus Jaqueline Cristian, după eșecul cu Japonia.

După meciul cu Japonia, România a fost eliminată în optimile turneului final al Billie Jean King Cup. Elevele lui Horia Tecău s-ar fi duelat cu Italia, pentru un loc în „careul de ași”.

Jaqueline Cristian, Anca Todoni, Ana Bogdan, Gabriela Ruse și Monica Niculescu au reprezentat România, în timp ce Horia Tecău este căpitanul nejucător.

