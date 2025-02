Mesajul special pe care Simona Halep i l-a transmis lui Darren Cahill, după retragerea din tenis: "Vreau să îi mulţumesc pentru asta" - Antena Sport

Mesajul direct pe care Simona Halep i l-a transmis lui Darren Cahill, după retragerea din tenis. Halep a decis să se retragă din tenis după eliminarea la Transylvania Open2024.

Simona Halep a câştigat primul turneu de Grand Slam, cel din 2018 de la Roland Garros, cu Darren Cahill. Şi australianul a anunţat că se va retrage din antrenorat la finalul anului.

Simona Halep, mesaj superb pentru Darren Cahill

„Cum am spus şi pe teren, cele 3 persoane fără dubii sunt părinţii mei şi fratele meu. Ei m-au susţinut întotdeauna, au fost necondiţionat alături de mine. Cei care au fost lângă mine vreau să le mulţumesc pentru că fiecare a fost important. Nu vreau să dau nume, dar un impact important pentru a câştiga un Grand Slam a fost Darren Cahill pentru că m-a făcut să cred că am capacitatea şi intelectuală şi fizică să câştig turnee de Grand Slam. Vreau să îi mulţumesc pentru asta”, a spus Simona Halep.

Simona Halep şi-a anunţat retragerea din tenis: „În momentul acesta nu se mai poate. Nu vreau să plâng”

Simona Halep şi-a anunţat retragerea din tenis. Anunţul a fost făcut după înfrângerea din primul tur de la Transylvania Open.

„E un pic greu să vorbesc. Vreau să vă mulţumesc, acest teren e casa mea. În România mă simt cel mai bine aici, vă mulţumesc. Au fost meciuri pe care le-am câştigat, dar şi meciuri pierdute, iar energia voastră mi-a umplut mereu sufletul. Aici m-am simţit cel mai bine, e o emoţie aparte, vă mulţumesc. Am parte de mulţi prieteni care au venit să mă vadă astăzi, echipa, din punct de vedere sportiv sunt o persoană împlinită, ce am realizat în tenis, nici nu am visat, dar am muncit pentru asta. Tata, mama, fratele au fost mereu alături de mine, fără ei nu puteam realiza nimic.