Mihai Covaliu face tot posibilul ca Simona Halep să primească un wild-card la Jocurile Olimpice: "Nu vom renunța!" - Antena Sport

Până atunci, Simona a recunoscut că va trebui să dea totul şi pe plan mental pentru a trece peste această perioadă, în care a trebuit să se apere în faţa unor adversare, precum Caroline Woznicki.

„Acum, totul este bine, sunt curată, nu am făcut nimic greşit. Am demonstrat că realitatea este că sunt nevinovată. Asta mă face să mă simt foarte bine, dar nu e uşor să trec prin ce am trecut eu. Nu pot uita pe loc tot ce s-a întâmplat doar pentru că am fost declarată nevinovată.

Există un bagaj care probabil că va rămâne cu mine mai mult şi nu pot uita de la o zi la alta ce s-a întâmplat. Trebuie să controlez asta mai bine, să-mi controlez emoţiile. Dar sper ca bucuria mă va ajuta”, a spus Hale, citată de SNTV.