"Nu spune, e ilegal, dragă" Ion Ţiriac a întrerupt-o imediat pe Simona Halep: "Aoleu, da" - Antena Sport

Simona Halep a vorbit şi despre finala feminină de la US Open, câştigată de Aryna Sabalenka. „M-am uitat câteva game-uri. Mi s-a părut că Sabalenka are o forță destul de mare. A dominat. Ea a făcut și punctele câștigătoare, și erorile. Chiar merită să fie acolo, sus, din ce am văzut în ultimii ani”, a spus Halep.

„Mi-a dat multe sfaturi domnul Țiriac. A fost lângă mine mulți ani, când a fost important. E o plăcere pentru mine să fiu aici, vreau să îl felicit! Acum vreo 17 ani am jucat turnee mici la București. Am și câștigat două dintre ele, unul după altul. Pe mine m-au ajutat mult acele puncte și acea experiență. Sper să le ajute acum și pe fete și să urce cât mai mult în clasament”, a mai declarat Simona Halep, prezentă la conferinţa Țiriac Foundation Trophy 2024.

Aryna Sabalenka este noua campioană de la US Open! A învins-o pe Jessica Pegula în finală. Ce borne a atins numărul 2 WTA

Aryna Sabalenka este noua campioană de la US Open! Jucătoarea din Belarus și-a adjudecat ultimul turneul de Grand Slam al anului după o finală spectaculoasă, în fața Jessicăi Pegula.

Numărul 2 WTA a câștigat întrecerea de la Flushing Meadows în două seturi, scor 7-5, 7-5. Duelul dintre Aryna Sabalenka a fost unul strâns, care a durat o oră și 54 de minute.

După victoria din finala cu Jessica Pegula, Aryna Sabalenka a rămas neînvinsă pe hard în turneele majore ale acestui an.

Pentru Aryna Sabalenka, titlul cucerit după finala cu Pegula este al 3-lea de Grand Slam al carierei. În trecut, jucătoarea din Belarus a mai câștigat de 2 ori Australian Open, în 2023 și 2024.

Jucătoarea din Belarus a devenit prima jucătoare, de la Kerber în anul 2016, care a câștigat Australian Open și US Open în același sezon competițional.