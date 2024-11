Omagiu adus lui Rafael Nadal la Paris, în faţa Turnului Eiffel, în timp ce marele campion spaniol juca ultimul meci din carieră! - Antena Sport

Organizatorii au pregătit un moment special. Nadal a primit mesaje emoționante de la Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray, Serena Williams, Andres Iniesta, Raul, David Beckham și Iker Casillas. „Doamne, cât ne vei lipsi!”, i-a transmis Serena. „Îți mulțumesc mult. Mult succes, prietenul meu”, a fost mesajul lui Djokovic.

Cu ochii în lacrimi, Rafael Nadal a purtat un discurs în fața coechipierilor din echipa de Cupa Davis a Spaniei, dar și a fanilor din tribună. Familia i-a fost alături. Părinții și soția au izbucnit în plâns. La fel și Carlos Moya.

„Realitatea este că nu vrei să ajungi niciodată într-un asemenea moment. Nu sunt obosit, dar corpul a ajuns într-un moment în care nu mai vrea să joace tenis. Mulțumesc tuturor oamenilor care sunt alături de mine, echipa, familia și prietenii. Nu vreau să nominalizez pentru că este dificil. Ați fost cruciali pentru mine, zi de zi.

Fără voi nu aș fi obținut nimic din ceea ce am obținut și vă spun asta din suflet. Vreau să mulțumesc și celor care mi-au fost alături, Federației Spaniole, sponsorilor. M-au sprijinit necondiționat și a însemnat foarte mult pentru mine.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat să îmi spun povestea lumii. Ați fost parte din povestea mea! Întregii industrii a sportului, ATP, ITF… vă mulțumesc tuturor celor care faceți ca sportul să rămână aproape de oameni. Sunt un mare pasionat de sport, chiar dacă mă voi retrage din carieră, voi fi în continuare alături de voi și sper să fiu un bun ambasador al tenisului”, a fost o parte din mesajul lui Nadal.

Cifrele carierei fabuloase a lui Rafael Nadal

Rafa Nadal are în total 92 de titluri, dintre care 22 de Grand Slam (două la Australian Open, 14 la Roland Garros, două la Wimbledon şi patru la US Open), 36 de titluri Masters 1000. A cucerit două medalii olimpice de aur, la simplu la Beijing 2008 şi la dublu la Rio 2016. Totodată, are cinci titluri de Cupa Davis cu Spania (2004, 2008, 2009, 2011 şi 2019). A disputat 1.308 meciuri ATP, de la primul la Mallorca 2002, cu o victorie în faţa paraguayanului Ramón Delgado, până la ultimul din acest an, la Jocurile Olimpice de la Paris, cu o înfrângere în faţa lui Novak Djokovic, pentru un bilanţ de 1080-227.

Aceste evoluţii i-au adus o avere în premii de peste 123 de milioane de euro.