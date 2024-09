Simona Halep a primit un wild card! La ce turneul poate reveni românca în circuit - Antena Sport

Suntem în relații normale, nici bune, nici rele. Eu sunt ok, am o energie pozitivă, merg înainte, am lăsat subiectul în urmă. Vreau să mă bucur de ceea ce mai pot să fac în tenis și în viață.

Viața este și după sport, am înțeles asta în ultimii doi ani, m-a ajutat să mă maturizez. Ăsta a fost cel mai mare câștig din perioada asta, că sunt foarte bine cu mine”, a declarat Simona Halep.