Simona Halep a dat verdictul despre colaborarea dintre Patrick Mouratoglou şi Naomi Osaka! În ce relaţii a rămas cu francezul - Antena Sport

Simona Halep a dat verdictul despre colaborarea dintre Patrick Mouratoglou şi Naomi Osaka. La scurt timp după ce jucătoarea din Japonia s-a despărţit de Wim Fissette, un alt fost antrenor al Simonei Halep, a venit anunţul că antrenorul francez o va pregăti pe Osaka. Simona Halpe şi Patrick Mouratoglou au încheiat colaborarea în urma scandalului de dopaj în care românca a fost implicată. Mai bine de un an şi jumătate, românca nu a putut juca. Patrick Mouratoglou, cel care şi-a asumat vina în faţa judecătorilor de la TAS, o va antrena pe Naomi Osaka, jucătoarea cu patru titluri de Grand Slam în palmares. Simona Halep este de părere că cei doi vor avea o colaborare bună, mai ales dacă japoneza va fi dispusă să muncească, aşa cum o făcea în cea mai bună perioadă a carierei. De asemenea, Simona Halep a dezvăluit că este în relaţii normale cu Patrick Mouratoglou şi că a lăsat acest moment nefericit al carierei în urmă:

„Văd o colaborare destul de bună. Dacă Osaka e dispusă să muncească și să facă ceea ce a făcut în trecut, eu cred că o să facă o echipă bună. Patrick e un antrenor care motivează foarte mult, are acest har și e foarte strict, pe tactică, pe statistici.

Suntem în relații normale, nici bune, nici rele. Eu sunt ok, am o energie pozitivă, merg înainte, am lăsat subiectul în urmă. Vreau să mă bucur de ceea ce mai pot să fac în tenis și în viață.

Viața este și după sport, am înțeles asta în ultimii doi ani, m-a ajutat să mă maturizez. Ăsta a fost cel mai mare câștig din perioada asta, că sunt foarte bine cu mine”, a declarat Simona Halep, la digisport.ro.

Simona Halep a anunţat cine este noul ei antrenor Simona Halep a anunţat cine este noul ei antrenor. Românca a transmis că Daniel Dobre va reveni în staff-ul ei, fiind extrem de bucuroasă să-l aibă din nou alături. Daniel Dobre este antrenorul alături de care Simona Halep a avut rezultate remarcabile. În 2019, „Simo” a reuşit să triumfe la Wimbledon, cu Daniel Dobre în staff-ul ei. „(N.r. Te-ai decis ce antrenor vei avea?) Este chiar cu mine în seara aceasta. Daniel Dobre o să fie antrenorul meu. Este şi a fost mereu alături de mine. Mă bucur foarte mult, pentru că este un om deosebit”, a declarat Simona Halep. Întrebată despre revenirea în circuit, Simona Halep a dat o veste bună. Aceasta a transmis că sunt şanse mari să revină pe teren în acest an. „(n.r.: despre revenirea în competiţii) Sper în curând. Îmi doresc foarte mult să merg la o competiţie, m-a luat dorul foarte tare. Sper să fiu bine, să fiu aptă fizic pentru că moral, psihic sunt pregătită să revin. (n.r.: Vreo şansă să mai joci anul ăsta?) Da, şansă mare. Nu vreau să promit nimic, în funcţie de accidentarea pe care am avut-o. (n.r.: Ne poţi spune de unde ai primit invitaţie?) Vedem pe parcurs. E mai bine aşa”, a mai spus Simona Halep.

