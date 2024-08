Gabriela Ruse, prima reacţie după ce a produs marea surpriză la US Open: "Doamne, nu îmi vine să cred!". Cine i-a purtat noroc - Antena Sport

Gabriela Ruse a oferit prima reacţie după ce a produs marea surpriză la US Open. Românca în vârstă de 26 de ani, aflată pe locul 122 WTA, a învins-o pe Barbora Krejcikova, câştigătoarea din acest an de la Wimbledon şi a opta jucătoare a lumii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ruse s-a impus cu 6-4, 7-5, după o oră şi 44 de minute de joc. S-a calificat în premieră în turul trei al unui turneu de Grand Slam şi este în faţa unui nou meci „de foc”. Pentru un loc în optimi, Gabriela Ruse o va întâlni pe Paula Badosa.

Gabriela Ruse, prima reacţie după ce a produs marea surpriză la US Open 2024

Sportiva din România a avut o reacţie emoţionantă, chiar pe teren, după ce a obţinut victoria carierei.

„Doamne! Nu am cuvinte în acest moment, nu îmi vine să cred. Barbora este o jucătoare incredibilă, a câştigat atât de multe meciuri. Este un vis pentru mine!

Chiar nu ştiu cum am câştigat, am vrut să îmi impun jocul. Tată meu este cel care îmi aduce noroc, este pentru prima dată în Statele Unite. Au fost zile emoţionante alături de echipa mea. Am fost accidentată câteva luni, sunt fericită că am revenit.