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“Am frică de «scenă»”. Serena Williams a dat “cărțile pe față” înainte de revenirea de gală la Wimbledon

Andrei Nicolae Publicat: 29 iunie 2026, 13:02

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Am frică de «scenă». Serena Williams a dat cărțile pe față înainte de revenirea de gală la Wimbledon

Serena Williams, la Wimbledon / Profimedia

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Serena Williams, unul dintre cele mai sonore nume din istoria tenisului, urmează să se întoarcă la Wimbledon atât la simplu, cât și la dublu, după ce a revenit în circuitul WTA la începutul lunii. Înainte de startul competiției pe care a câștigat-o de șapte ori la simpu, americanca a vorbit despre sentimentele care o încearcă, dar și despre moștenirea sa din “sportul alb”.

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Turneul de mare șlem de la Wimbledon este pe cale să înceapă, iar multe perechi de ochi vor fi ațintite asupra unui singur subiect: marea revenire a Serenei Williams pe iarba de la All England Club. După ce a revenit în tenis după patru ani și a jucat la dublu la Queen’s și la Berlin, tenismena de 44 de ani a primit inițial un wild card pentru a evolua la dublu alături de sora sa, Venus, după care a fost invitată și pe tabloul de simplu.

Ce a spus Serena Williams înainte de primul meci la Wimbledon

Cu o zi înainte de debutul pe iarba londoneză, când Serena o întâlnește pe Maya Joint, sportiva din SUA a vorbit cu jurnaliștii despre cum se simte înainte de primul ei meci după patru ani la unul dintre turneele la care a scris istorie.

Williams a făcut o confesiune interesantă și a mărturisit că are frică de “scenă”, referindu-se la presiunea de a evolua în fața publicului, deși a menționat ulterior că sentimentul respectiv dispare odată ce intră pe teren.

Mă aștept să am emoții. Sunt cum am fost înainte de fiecare meci pe care l-am jucat în viața mea. Cred că asta arată pasiunea, iubirea și dedicarea față de ceea ce făceam.

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La finalul zilei, am frică de scenă, dar odată ce intru pe teren, trec peste. Mă aștept să simt toate aceste emoții“, a spus marea campioană americană, potrivit welovetennis.fr.

Serena Williams va juca împotriva Mayei Joint al treilea meci de pe Central în ziua a doua de la Wimbledon, pe 2 iunie. În proba de dublu, Williams va juca alături de Venus contra perechii Solana Sierra / Camila Osorio.

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