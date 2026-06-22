Home | Tenis | Wimbledon | Serena Williams poate reveni în tenis la 44 de ani! A primit wild card de la Wimbledon, în proba de simplu

Serena Williams poate reveni în tenis la 44 de ani! A primit wild card de la Wimbledon, în proba de simplu

Sebastian Ujica Publicat: 22 iunie 2026, 0:32

Comentarii
Serena Williams poate reveni în tenis la 44 de ani! A primit wild card de la Wimbledon, în proba de simplu

Serena Williams. Foto: Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Legendara jucătoare de tenis Serena Williams a primit duminică un wild card din partea organizatorilor turneului de la Wimbledon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Organizatorii turneului de Mare Şlem de la Wimbledon mai aveau un wild-card disponibil şi au decis să îl ofere Serenei Williams, deţinătoarea a 23 de trofee de Grand Slam. Americanca în vârstă de 44 de ani a revenit în circuit în luna iunie a acestui an, jucând la dublu, alături de sora sa, Venus (46 de ani).

Serena, care a jucat ultimul său meci de simplu în 2022, la US Open, a fost evazivă în răspunsuri la conferinţele de presă de la Londra şi Berlin, spunând că nu ştie dacă va juca la Wimbledon, dar acum, cu acest wild card, americanca îşi poate face revenirea la simplu chiar în turneul londonez, acolo unde a fost deja invitată să joace şi în proba de dublu, alături de Venus.

News.ro

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Merită Istvan Kovacs să arbitreze finala Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Zi caniculară în România. Oraşele care s-au topit la 38-40 de grade
Observator
Zi caniculară în România. Oraşele care s-au topit la 38-40 de grade
Un român este omul momentului la CM 2026! Îl antrenează pe portarul care a făcut minuni în Iran – Belgia
Fanatik.ro
Un român este omul momentului la CM 2026! Îl antrenează pe portarul care a făcut minuni în Iran – Belgia
0:28 22 iun.

Uruguay – Capul Verde (01:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Echipele de start. Joao Paulo, rezervă
0:05 22 iun.

Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic
0:01 22 iun.

Ofertă pentru Edi Iordănescu! Unde este dorit fostul selecționer după ce a refuzat CFR-ul
23:55

VIDEOBelgia – Iran 0-0. De Bruyne şi Lukaku, din nou sub aşteptări! Portarii au strălucit
23:45

Universitatea Craiova, victorie la scor în primul amical al verii! U Cluj, eşec surprinzător
23:40

Kylian Mbappe nu a stat pe gânduri când a fost întrebat care e cel mai bun fotbalist din lume. Răspunsul dat de starul francez
Vezi toate știrile
1 Moment controversat în startul meciului istoric arbitrat de Istvan Kovacs la Mondial. Japonia a cerut penalty 2 Cele mai dure reacții, după debutul lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială: „Concediați-l” 3 Suma cu care s-a ales Istvan Kovacs după ce a arbitrat meciul 1.000 din istoria Cupei Mondiale 4 Primul 10 de la Cupa Mondială! Cea mai mare notă de la turneul final după o prestație istorică 5 Leo Messi, negocieri pentru revenirea în tricoul Barcelonei! Totul s-ar putea petrece după Cupa Mondială 6 VideoIstvan Kovacs, ce onoare pentru România! Prezent la meciul 1000 de la Campionatul Mondial
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB
Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfereNuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere