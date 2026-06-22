Serena Williams poate reveni în tenis la 44 de ani! A primit wild card de la Wimbledon, în proba de simplu

Legendara jucătoare de tenis Serena Williams a primit duminică un wild card din partea organizatorilor turneului de la Wimbledon.

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Organizatorii turneului de Mare Şlem de la Wimbledon mai aveau un wild-card disponibil şi au decis să îl ofere Serenei Williams, deţinătoarea a 23 de trofee de Grand Slam. Americanca în vârstă de 44 de ani a revenit în circuit în luna iunie a acestui an, jucând la dublu, alături de sora sa, Venus (46 de ani).

Serena, care a jucat ultimul său meci de simplu în 2022, la US Open, a fost evazivă în răspunsuri la conferinţele de presă de la Londra şi Berlin, spunând că nu ştie dacă va juca la Wimbledon, dar acum, cu acest wild card, americanca îşi poate face revenirea la simplu chiar în turneul londonez, acolo unde a fost deja invitată să joace şi în proba de dublu, alături de Venus.

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