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Revenire de senzație! Serena și Venus Williams vor juca în proba de dublu de la Wimbledon

Andrei Nicolae Publicat: 16 iunie 2026, 13:54

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Revenire de senzație! Serena și Venus Williams vor juca în proba de dublu de la Wimbledon

Serena și Venus Williams, în timpul US Open 2022 / Profimedia

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Serena şi Venus Williams îşi reiau parteneriatul de dublu la Wimbledon. All England Club a anunţat marţi acordarea unui wild card la dublu pentru cele două surori, în cadrul turneului care începe în mai puţin de două săptămâni, relatează AP.

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Această decizie vine după ce Serena, în vârstă de 44 de ani, s-a întors recent în competiţie, după o pauză de aproape patru ani din tenisul profesionist.

Serena și Venus Williams, reunite pentru Wimbledon 2026

Surorile Williams au câştigat împreună 14 titluri de Grand Slam la dublu, inclusiv şase la Wimbledon, primul dintre ele în 2000 şi ultimul în 2016.

Serena a câştigat săptămâna trecută primul său meci de dublu alături de Victoria Mboko, la Queen’s Club din Londra, iar marţi urmează să joace la dublu cu Karolina Muchova la Berlin Open. Serena şi Mboko au câştigat meciul de debut la Queen’s Club, dar au fost nevoite să se retragă după ce Mboko s-a accidentat la genunchi într-un meci de simplu.

Surorile Williams au jucat ultima oară împreună la dublu la US Open 2022, unde au pierdut în meciul de debut. A fost prima dată când au jucat împreună la dublu după o pauză de patru ani şi jumătate.

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Sursa: News.ro

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