Româncele și-au aflat primele adversare de la Wimbledon. Sorana Cîrstea a fost cap de serie la tragerea la sorți

Jucătoarele române vor avea adversare incomode în prima rundă a turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului, a cărui tragere la sorţi a avut loc, vineri, la Londra.

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Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 17, va primi replica jucătoarei cehe Sara Bejlek în prima rundă. Va fi prima confruntare dintre Cîrstea (36 ani, 18 WTA) şi Bejlek (20 ani, 45 WTA).

Adversarele româncelor din primul tur de la Wimbledon

Jaqueline Cristian (28 ani, 38 WTA) va avea un meci foarte dificil cu americanca Iva Jovic (18 ani, 17 WTA), a 16-a pe lista capilor de serie şi pe care nu a mai întâlnit-o până acum.

Adversara Gabrielei Ruse (28 ani, 105 WTA) va fi jucătoarea americană Caty McNally (24 ani, 50 WTA), cea care a câştigat singurul meci direct, în calificări la Australia Open în 2020, cu 6-1, 6-1.

Irina Begu (35 ani, 211 WTA) o va înfrunta pe Katie Swan (27 ani, 196 WTA), din Marea Britanie, în faţa căreia a pierdut în primul tur la Wimbledon în 2018, cu 2-6, 2-6.