"Au fost 18 luni de tortură". Darren Cahill, discurs superb despre revenirea Simonei Halep: "Sunt mândru de ea" - Antena Sport

Reclamă

Înainte de revenirea lui Halep pe terenul de tenis, Cahill a vorbit despre „tortura” la care a fost supusă fosta sa jucătorare şi a declarat că este mândru de ea, pentru modul în care a gestionat această perioadă complicată:

„(n.r. – Cât de fericit sunteți pentru Simona și pentru faptul că o vom vedea din nou pe teren?) Pentru mine, a fost cel mai bun lucru din an. Și am avut un an foarte bun, cu tot ce am făcut până acum!

Reclamă

Au fost 18 luni de tortură, am crezut mereu în ea. Am știu că n-ar lua niciodată, deliberat, ceva interzis. Asta s-a adeverit când a mers la TAS, la Lausanne. Adevărul a ieșit la iveală.

Știu că a trecut printr-o perioadă grea, sunt foarte mândru de modul cum a gestionat totul. Sunt fericit că o voi vedea jucând din nou. Abia aștept să o revăd!”, a declarat Darren Cahill, pentru skysports.com.

Simona Halep, convocată de Horia Tecău în echipa de Billie Jean King Cup a României

Simona Halep a fost convocată de Horia Tecău în echipa de Billie Jean King Cup a României. „Simo” va îndeplini unul dintre criteriile esenţiale pentru participarea la Jocurile Olimpice de la Paris.

Reclamă 4 / 0/3

România se va duela, în perioada 12-14 aprilie, cu Ucraina, în play-off-ul pentru turneul final din Billie Jean King Cup. Simona Halep s-a întâlnit cu Horia Tecău în urmă cu o zi, la un antrenament de la Miami. Căpitanul nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României se află în staff-ul Anei Bogdan, încă de luna trecută. Din echipa Ucrainei fac parte Elina Svitolina, Lesia Tsurenko, Lyudmyla Kichenok şi Nadiia Kickenok, căpitan nejucător fiind Mikhail Filima. Simona Halep se pregăteşte intens pentru revenirea pe teren, după ce a câştigat procesul de dopaj. Românca a primit un wild card şi va participa la turneul de la Miami, bifând astfel primul meci după o pauză de un an şi jumătate. Pentru a participa la Jocurile Olimpice, Simona Halep avea nevoie de o prezenţă în echipa de Billie Jean King Cup. De asemenea, un alt criteriu pentru ca fostul lider WTA să meargă la Paris, este clasamentul. Românca va reveni în clasamentul WTA, după participarea la turneul de la Miami, simpla prezenţă pe tabloul principal oferindu-i zece puncte.

Ar face faţă Florinel Coman în Bundesliga? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...