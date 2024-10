Coco Gauff a defilat în finala de la Beijing! Victorie categorică pentru amerincancă în faţa Karolinei Muchova - Antena Sport

Coco Gauff a defilat în finala de la Beijing! Victorie categorică pentru amerincancă în faţa Karolinei Muchova Coco Gauff, după ce a cucerit titlul de la Beijing / Profimedia Coco Gauff a defilat în finala de la Beijing şi a obţinut al doilea titlu din 2024. A şasea jucătoare a lumii a întâlnit-o pe Karolina Muchova în ultimul act al turneului din China şi s-a impus fără emoţii. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Partida de la Beijing a durat doar o oră şi 17 minute, iar Coco Gauff s-a impus cu 6-1, 6-3. Aceasta a fost a treia victorie la rând pentru Coco Gauff în faţa cehoaicei, fără set pierdut, după ce s-a mai impus în duelurile de la Cincinnati şi US Open din 2023. Coco Gauff a defilat în finala de la Beijing! Victorie categorică pentru amerincancă în faţa Karolinei Muchova După finala câştigată fără drept de apel de la Beijing, Coco Gauff a bifat mai multe borne impresionante. Jucătoarea din Statele Unite a devenit prima jucătoare din Era Open care se impune în primele şapte finale pe hard din circuitul WTA. 7 – Coco Gauff is the first player to win each of their first seven WTA hard-court finals in the Open Era. Champion. #ChinaOpen | @ChinaOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/8YThtI7Q85

— OptaAce (@OptaAce) October 6, 2024 De asemenea, ea este a doua cea mai tânără jucătoare care câştigă două titluri din categoria WTA 1000, după Bianca Andreescu, de la introducerea acestui format în 2009, dar şi prima jucătoare din Statele Unite care se impune la China Open de la Serena Williams, în 2013. Reclamă

Reclamă

Titlul de la Beijing este al doilea titlu cucerit de Coco Gauff în 2024, după ce s-a mai impus la începutul acestui an la Auckland. În acest an, americanca a ajuns în semifinalele primelor două turnee de Grand Slam, după care nu a mai reuşit să treacă de optimi la Wimbledon şi US Open.

Gauff nu are foarte mult timp de refacere, deoarece va merge la Wuhan, acolo unde începe un alt turneu din categoria WTA 1000. Americanca va sta în primul tur, după care va juca împotriva câştigătoarei partidei dintre Ashlyn Krueger (68 WTA) şi Viktoriya Tomova (51 WTA).

Reclamă

Monica Niculescu şi Gabriela Ruse au câştigat turneul de la Hong Kong, la dublu Monica Niculescu şi Gabriela Ruse au câştigat, duminică, turneul de la Hong Kong, la dublu. Româncele au învins, în finala turneului de categorie WTA 125 din Hong Kong, perechea formată din japonezele Nao Hibino şi Makoto Ninomiya. Româncele s-au impus în super-tie-break. Scorul final al finalei a fost 6-3, 5-7, 10-5 în favoarea perechii din România. Meciul a durat o oră şi 54 de minute. Pentru performanţa lor, Monica Niculescu şi Gabriela Ruse au primit un premiu în valoare de 6.000 de dolari şi 125 de puncte în clasamentul WTA de dublu. În vârstă de 37 de ani, Monica Niculescu se afla pe locul 42 în ierarhia de dublu, potrivit clasamentului WTA. Românca a câştigat circa 7 milioane de dolari, din premii, de-a lungul carierei la simplu şi la dublu. În prezent ea nu mai evoluează decât la dublu.

Reclamă