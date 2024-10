Coco Gauff s-a calificat în finala de la Beijing, după o victorie cu Paula Badosa! Se va duela cu Karolina Muchova pentru trofeu - Antena Sport

Coco Gauff s-a calificat în finala de la Beijing, după o victorie cu Paula Badosa Coco Gauff, în timpul unui meci/ Profimedia Coco Gauff s-a calificat în finala de la Beijing, acolo unde se va lupta cu Karolina Muchova, pentru marele trofeu. Turneul de 1000 de puncte WTA este dotat cu premii totale de aproape nouă milioane de dolari. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Finala dintre Coco Gauff, ocupanta locului 6 WTA, şi Karolina Muchova, ocupanta locul 49 WTA, de la Beijing, se va disputa duminică, de la or 14:00. Coco Gauff s-a calificat în finala de la Beijing, după o victorie cu Paula Badosa Coco Gauff a învins-o în trei seturi, 4-6, 6-4, 6-2, pe Paula Badosa (Spania, 19 WTA, favorită nr. 15), după o partidă de două ore şi 20 de minute. Gauff a avut şase aşi, dar a comis şi 11 duble greşeli, iberica reuşind patru aşi, având 6 duble greşeli. În cealaltă semifinală, Muchova a învins-o în două seturi, 6-3, 6-4, pe favorita nr. 5 a turneului, chinezoaica Qinwen Zheng (7 WTA), după o partidă de o oră şi 40 de minute. Cehoaica a reuşit trei aşi şi a făcut trei duble greşeli, în timp ce Zheng a avut tot trei aşi, dar a comis 7 duble greşeli. Va fi a treia confruntare între directă dintre Coco Gauff şi Karolina Muchova, americanca conducând cu 2-0. Reclamă

Karolina Muchova i-a întrerupt seria de invincibilitate Arynei Sabalenka

Seria de invincibilitate a Arynei Sabalenka s-a încheiat la turneul WTA 1000 de la Beijing. În sferturile de finală, jucătoarea din Belarus şi numărul 2 mondial a întâlnit-o pe Karolina Muchova, locul 49 WTA.

Cehoaica a obţinut calificarea în semifinalele de la Beijing după ce s-a impus cu 7-6(5), 2-6, 6-4, după 2 ore şi 48 de minute de joc.

Cele două jucătoare s-au întâlnit pentru a patra oară, iar Muchova, semifinalistă în acest an la US Open, are 3-1 în întâlnirile directe cu Sabalenka.

Înfrângerea Arynei Sabalenka reprezintă primul insucces al bielorusei după fix două luni. A doua jucătoare a lumii nu mai pierduse din sferturile de finală de la Toronto, acolo unde a fost învinsă de Amanda Anisimova, scor 4-6, 2-6.

