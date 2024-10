Cu cine va juca Simona Halep în turul 2 la Hong Kong! Câţi bani şi câte puncte şi-a asigurat pentru prima victorie după 2 ani - Antena Sport

Cu cine va juca Simona Halep în turul 2 la Hong Kong Simona Halep a revenit pe teren / Profimediaimages Se ştie cu cine va juca Simona Halep în turul 2 la Hong Kong. Fostul lider WTA tocmai a obţinut prima victorie după 777 de zile de aşteptare. Românca în vârstă de 33 de ani a reuşit să o învingă pe Arina Rodionova în manşa inaugurală. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Halep a câştigat cu 6-2, 4-6, 6-4, după două ore şi opt minute de luptă. În faza următoare a competiţiei se va duela cu Anna Blinkova, numărul 78 mondial şi favorită 7. Cu cine va juca Simona Halep în turul 2 la Hong Kong Sportiva din Rusia nu i-a dat nicio şansă adversarei ei. Blinkova a pierdut numai trei game-uri în meciul cu o jucătoare din calificări. A învins-o cu 6-1, 6-2 pe Peangtarn Plipuech, la capătul a 72 de minute. Simona Halep şi Anna Blinkova nu au mai jucat niciodată una împotriva celeilalte. Turneul de la Hong Kong este dotat cu premii de 115.000 de dolari. Pentru calificarea în turul 2, Halep şi-a asigurat un cec de 2.000 de dolari şi 15 puncte WTA. Simona Halep ocupă locul 1130 WTA şi a beneficiat de wild card la Hong Kong 125 Open. Reclamă

Simona Halep, prima reacţie după victoria cu Arina Rodionova: „Trebuie să mă recuperez!”

Simona Halep le-a mulţumit fanilor care au venit să o încurajeze, la duelul cu Arina Rodionova. Românca a transmis că a simţit presiune, după câştigarea primului set, dat fiind faptul că adversara şi-a crescut nivelul de joc.

Totodată, „Simo” a transmis că se resimte după meciul de mare luptă cu Rodionova, însă speră să se recupereze la timp pentru duelul din turul secund, duel care se va disputa mâine, ora urmând să fie anunţată de organizatori.

„În primul rând, vreau să le mulţumesc tuturor celor care au venit, a fost o plăcere să revin aici, să joc primul meci după câteva luni. Mă simt foarte obosită, dar a fost prima victorie după mai bine de doi ani. Am venit aici după ce am primit o invitaţie din partea organizatorilor. Sunt fericită să fiu aici pentru prima dată, oraşul e frumos, oamenii m-au primit bine, am luptat astăzi şi am reuşit să câştig.

Am simţit puţină presiune, după primul set. Şi-a ridicat şi ea nivelul, a fost o bătălie. Vreau să mă recuperez, să fiu aptă pentru mâine, vreau să am grijă de corpul meu până mâine şi să vin să joc din nou în faţa fanilor. (N.r. Ce vrei sa faci aici, după turneu?) Pentru moment, tenisul îmi ia toată energia, dar după turneu, vreau să vizitez oraşul. Am ieşit puţin din hotel, oraşul are multă energie, vreau să aduc asta pe terenul de tenis”, a declarat Simona Halep, pentru site-ul WTA.

