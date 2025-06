Dan Petrescu i-a cerut transferuri lui Neluţu Varga. Se teme de plecări de la CFR Cluj: "Mă aştept la asta" - Antena Sport

Presiunea e întotdeauna mare și se doresc rezultate. E clar că și în acest sezon va fi la fel, ne dorim să ajungem în grupele europene, va fi la fel de greu, sunt prea multe meciuri. Popescu a avut dreptate, nu are cum ca o echipă din România să joace patru meciuri să ajungă într-o cupă europeană, mult prea mult, mai ales că fotbalul românesc nu e chiar așa slab, cred că am merita și noi echipe direct în grupe, măcar în Conference și Europa League”, a declarat Dan Petrescu, conform sport.ro.

Când joacă CFR Cluj cu Paksi

Cei de la UEFA au anunţat datele şi orele la care se vor disputa cele două jocuri. Primul joc din această ”dublă” cu Paksi se va juca în deplasare. Partida va avea loc în Ungaria și se va desfășura joi, 10 iulie, de la ora 20:00. Apoi, returul va avea loc o săptămână mai târziu, în Gruia, tot de la ora 20:00. Dacă vor trece de maghiarii de la Paksi, cei de la CFR Cluj vor avea parte de o dublă cu elveţienii de la Lugano, ocupanta locului 4 în campionatul Elveției.

Maghiarii s-au speriat când au aflat cu cine vor juca în turul inaugural din Europa League. Asta după ce sezonul trecut au fost eliminaţi din aceeaşi fază a competiţiei de echipa de ligă secundă, Corvinul Hunedoara. Trupa lui Florin Maxim a eliminat Paksi cu 4-2 la general. „Anul trecut am fost sub presiune pentru că am primit un adversar din liga a doua din România, iar apoi am constatat că echipa nu era deloc atât de slabă cum credeau mulți.