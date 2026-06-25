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Gabriela Ruse, în semifinale la Bad Homburg! Victorie superbă în faţa fostului număr 8 WTA

Alex Masgras Publicat: 25 iunie 2026, 18:07

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Gabriela Ruse, în semifinale la Bad Homburg! Victorie superbă în faţa fostului număr 8 WTA

Gabriela Ruse / Profimedia

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Gabriela Ruse continuă săptămâna excelentă de la Bad Homburg. Românca, aflată pe locul 105 WTA, a obţinut calificarea în semifinalele turneului din Germania, după ce a trecut de Emma Navarro (24 WTA), scor 6-4, 6-2, după doar o oră şi 15 minute de joc.

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Românca a defilat în sfertul de finală de joi. Ea a controlat în totalitate partida împotriva fostului număr 8 WTA şi a obţinut prima victorie în faţa jucătoarei din Statele Unite ale Americii.

Gabriela Ruse s-a calificat în semifinale la Bad Homburg

Nu doar că nu a pierdut niciun game pe propriul serviciu, dar Ruse nu i-a dat nicio oportunitate de break lui Navarro, care nu i-a pus deloc probleme în meciul de joi. Aceasta a fost a patra întâlnire directă dintre cele două jucătoare, iar Navarro câştigase precedentele trei întâlniri (una pe zgură şi două pe hard).

Acum, Gabriela Ruse îşi aşteaptă adversara din semifinalele turneului de la Bad Homburg. Ea va juca împotriva câştigătoarei dintre Karolina Muchova, a patra favorită a turneului, şi daneza Clara Tauson. Cealaltă semifinală se ştie deja, iar acolo se vor întâlni Xinyu Wang şi Naomi Osaka.

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