Jucătoarea care o admira pe Simona Halep e noul star din WTA! Parcurs fabulos la Washington

Alexandra Eala este noua vedetă din circuitul feminin de tenis. Jucătoarea de 21 de ani din Filipine a cucerit titlul turneului WTA 500 de la Washington după ce a învins-o pe Jessica Pegula, principala favorită a turneului din capitala Statelor Unite ale Americii. Eala s-a impus cu 4-6, 6-4, 6-0 în meciul care a început duminică, dar s-a terminat luni, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

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Ajunsă pe locul 20 WTA, Alexandra Eala a avut un parcurs incredibil la Washington. Nu doar că a învins principala favorită în ultimul act, dar ea a trecut de multe nume mari, cu palmares bogat, în cadrul turneului.

Alexandra Eala, parcurs fabulos la Washington

Săptămâna aceasta, jucătoarea filipineză a eliminat-o în semifinale pe japoneza Naomi Osaka (cap de serie nr. 3), în sferturile de finală pe ucraineanca Elina Svitolina (nr. 2), în turul al doilea pe deţinătoarea titlului, canadianca Leylah Fernandez (nr. 7), iar în meciul de debut pe campioana olimpică chineză Qinwen Zheng. Asta după ce la Wimbledon, în urmă cu doar câteva săptămâni, a provocat o altă surpriză, când a eliminat-o pe Iga Swiatek încă din turul al treilea de la All England Club.

To win Washington, Alex Eala defeated:

– The reigning Olympic champion (Zheng)

– The defending Washington champion (Fernandez)

– The most recent WTA 1000 champion (Svitolina)

– A four-time Grand Slam champion (Osaka)

– The #1 seed (Pegula)

No skips. Legendary maiden title run.

— Bastien Fachan (@BastienFachan) August 3, 2026

Eala a reuşit să treacă peste amânările repetate. Mai întâi, finala a început cu cinci ore întârziere duminică, din cauza furtunilor, după care meciul a fost întrerupt în setul secund şi s-a reluat abia luni.