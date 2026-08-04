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Jucătoarea care o admira pe Simona Halep e noul star din WTA! Parcurs fabulos la Washington

Alex Masgras Publicat: 4 august 2026, 9:39

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Jucătoarea care o admira pe Simona Halep e noul star din WTA! Parcurs fabulos la Washington

Alexandra Eala, cu trofeul cucerit la Washington / Getty Images

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Alexandra Eala este noua vedetă din circuitul feminin de tenis. Jucătoarea de 21 de ani din Filipine a cucerit titlul turneului WTA 500 de la Washington după ce a învins-o pe Jessica Pegula, principala favorită a turneului din capitala Statelor Unite ale Americii. Eala s-a impus cu 4-6, 6-4, 6-0 în meciul care a început duminică, dar s-a terminat luni, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

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Ajunsă pe locul 20 WTA, Alexandra Eala a avut un parcurs incredibil la Washington. Nu doar că a învins principala favorită în ultimul act, dar ea a trecut de multe nume mari, cu palmares bogat, în cadrul turneului.

Alexandra Eala, parcurs fabulos la Washington

Săptămâna aceasta, jucătoarea filipineză a eliminat-o în semifinale pe japoneza Naomi Osaka (cap de serie nr. 3), în sferturile de finală pe ucraineanca Elina Svitolina (nr. 2), în turul al doilea pe deţinătoarea titlului, canadianca Leylah Fernandez (nr. 7), iar în meciul de debut pe campioana olimpică chineză Qinwen Zheng. Asta după ce la Wimbledon, în urmă cu doar câteva săptămâni, a provocat o altă surpriză, când a eliminat-o pe Iga Swiatek încă din turul al treilea de la All England Club.

Eala a reuşit să treacă peste amânările repetate. Mai întâi, finala a început cu cinci ore întârziere duminică, din cauza furtunilor, după care meciul a fost întrerupt în setul secund şi s-a reluat abia luni.

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„Au fost 24 de ore nebune. Cred că m-am încălzit de o mie de ori, în speranţa că vom reintra pe teren. A fost foarte dificil, dar m-am gândit că m-am confruntat cu amânări din cauza ploii de multe ori în carieră, am încercat să nu las asta să mă afecteze.

Am folosit amânările pentru a analiza ce am făcut prost în timpul primului set şi a veni cu un alt plan de joc. Odată revenită pe teren, am încercat să aplic aceste lucruri şi, din fericire, a funcţionat”, a declarat Alexandra Eala, potrivit wtatennis.com.

Specialiştii din tenis au numai cuvinte de laudă la adresa jucătoarei din Filipine, jucătoare care s-a format la academia lui Rafael Nadal. Printre jucătoarele care au influenţat-o pe viitoarea stea din WTA s-a numărat şi Simona Halep. Pe vremea când avea 14 ani, Eala a vorbit la superlativ despre fosta campioană a României:

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„O admir cu adevărat pe Simona Halep, iubesc felul în care se mișcă pe teren și atitudinea sa. Sunt și o fană a Mariei Sharapova, dar Simona are o intensitate aparte și multă energie pe teren, dar ce îmi place cel mai mult este mentalitatea sa și felul în care muncește dar și faptul că nu cedează”, spunea Eala, pentru presa din Filipine.

Câţiva ani mai târziu, în 2025, după ce a învins-o pe Iga Swiatek în sferturile de finală de la Miami, Eala a numit-o, din nou, pe Halep, printre favoritele sale:

„Favorita mea a fost Maria Sharapova. Cred că mi-a plăcut curajul ei și, evident, felul în care se aranja și cum se purta. Eram foarte tânără și ea era cineva la care mă uitam cu admirație. Iar mai târziu am început să le admir pe Simona Halep, Li Na sau Ashleigh Barty”, spunea Eala, în martie 2025.

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