Gabriel Ruse, eliminată în turul doi la Toronto de Potapova. Câți bani primește

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Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse, locul 77 mondial, a fost eliminată în turul doi al turneului WTA1000 de la Toronto, cu premii de 7,433,076 de dolari.
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Ruse a fost învinsă de sportiva austriacă Anastasia Potapova, locul 27 mondial şi cap de serie 24, scor 6-4, 6-2.
Meciul a durat o oră şi 45 de minute.
Pentru prezenţa în turul doi la Toronto, Gabriela Ruse va primi 28.425 de dolari şi 35 de puncte WTA.
Gabriela Ruse urmează să participe în continuare la turneul de la Cincinnati.
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