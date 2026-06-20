Gabriela Ruse, victorie importantă în calificările pentru WTA Bad Homburg. Românca a trecut de o mare favorită

Gabriela Ruse este cu un pas mai aproape de prezența pe tabloul principal al turneului WTA Bad Homburg, asta după ce a obținut o victorie importantă în calificări.

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Jucătoarea clasată pe locul 105 mondial a trecut în cursul zilei de sâmbătă de chinezoaica Shuai Zhang, ocupanta locului 67 în ierarhia WTA.

Gabriela Ruse, victorie cu Shuai Zhang

Gabriela Ruse este aproape de a-și îndeplini primul obiectiv de la turneul WTA Bad Homburg și anume de a ajunge pe tabloul principal al competiției.

Sportiva noastră a trecut în penultima rundă a calificărilor de Shuai Zhang, ocupanta locului 67 mondial. Românca a învins în două seturi, scor 7-5, 6-4, la capătul unul meci ce a durat o oră și 23 de minute.

Pentru a ajunge pe tabloul principal al turneului, Gabriela Ruse va trebui să o învingă pe Taylor Townsend, jucătoare care ocupă locul 81 în clasamentul mondial.