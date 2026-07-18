Jurnal Antena Sport | Din dragoste pentru Sorana
Sorana Cîrstea s-a retras de la Iași, dar tot le-a făcut o bucurie moldovenilor. Venită la întâlnirea cu autografe, ea a stat la poze cu toată lumea
Sorana Cîrstea s-a retras de la Iași, dar tot le-a făcut o bucurie moldovenilor. Venită la întâlnirea cu autografe, ea a stat la poze cu toată lumea
Jurnal Antena Sport | E pe cai mariJurnal Antena Sport | E pe cai mari
Gică Hagi este convins că poate duce România la următorul Mondial. Acum, toți ochii sunt pe finala Argentina -…Gică Hagi este convins că poate duce România la următorul Mondial. Acum, toți ochii sunt pe finala Argentina -…
Jurnal Antena Sport | Petrecere în GhenceaJurnal Antena Sport | Petrecere în Ghencea
FCSB și-a luat super-atacant din Franța: Boutoutaou, care a dat o mulțumie de goluri pentru Sochaux.FCSB și-a luat super-atacant din Franța: Boutoutaou, care a dat o mulțumie de goluri pentru Sochaux.
Jurnal Antena Sport | Dinamo se întăreșteJurnal Antena Sport | Dinamo se întărește