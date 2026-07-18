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Jurnal Antena Sport | Din dragoste pentru Sorana

Sorana Cîrstea s-a retras de la Iași, dar tot le-a făcut o bucurie moldovenilor. Venită la întâlnirea cu autografe, ea a stat la poze cu toată lumea

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