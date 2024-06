Raluca Olaru şi-a anunţat retragerea din tenis! Mesajul emoţionant postat: "Tot mi-e greu să rostesc asta cu voce tare" - Antena Sport

Raluca Olaru şi-a anunţat retragerea din tenis. La mai bine de un an şi jumătate de la ultimul meci oficial, campioana la dublu a turneului de juniori de la US Open a anunţat că îşi încheie cariera.

Raluca Olaru a jucat ultimul meci oficial în septembrie 2022, dar anunţul oficial al retragerii a întârziat să apară. În cele din urmă, ea şi-a luat la revedere prin intermediul unui mesaj emoţionant.

Campioană la dublu în 2006 la US Open, la juniori, Raluca Olaru a mai bifat finale la Roland Garros, la simplu şi dublu, în 2005. În cariera de simplu, ea are în plamares 11 titluri ITF. La dublu, ea are 11 titluri WTA şi 15 ITF.

„A venit timpul. A trecut mai bine de un an și jumătate de la ultimul meu meci oficial și chiar și-așa tot mi-e greu să rostesc asta cu voce tare, dar până la urmă cred că niciodată nu va fi ceva ușor. Adevărul este că a venit timpul să închei oficial un capitol din viața mea – cariera de jucătoare profesionistă de tenis.

Atenție, nu am spus doar tenis, pentru că după cum ați putut vedea în acest ultim an și jumătate, sunt încă aproape și implicată în fenomen prin diverse forme – comentatoare, analistă, antrenoare, intervievatoare. Însă drumul meu ca jucătoare profesionistă s-a încheiat. Deși n-a fost ușor să mă obișnuiesc cu acest statut, sunt mulțumită și împlinită cu parcursul meu în cei 20 de ani de circuit profesionist.