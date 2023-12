Cristina Neagu şi-a anunţat retragerea de la naţională, după Campionatul Mondial: "Am dat totul!" - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, interul stânga de la CSM Bucureşti a mai transmis faptul că ar mai fi jucat pentru România, în cazul în care echipa naţională ar fi reuşit să se califice la turneul preolimpic.

În privinţa parcursului de la Mondial, Cristina Neagu a declarat că turneul final a fost unul ratat, deoarece România şi-a ratat obiectivul, acela de a se califica la turneul preolimpic.

„Un alt turneu final ratat, nu ne-am îndeplinit obiectivul. Ne doream să fim măcar în sferturi, să accedem la turneul preolimpic, ăsta era obiectivul.

Dezamăgirea e foarte mare. Și pentru mine e foarte mare, pentru că nici nu am putut să joc la acest turneu. M-am accidentat, am făcut tot posibilul să mă recuperez, dar nu am reușit. Am încercat, pentru că știam cât de important era meciul cu Germania. Am încercat, dar nu am putut.

Ne-am abonat cumva la locul 12. Am avut o jucătoare senzațională, pe Lisa (n.r. Eliza Buceschi) și tot am terminat pe locul 12.

Eu îmi anunț oficial retragerea de la echipa națională dacă nu mai sunt șanse să ajungem la turneul preolimpic. Au fost 17 ani în care am jucat pentru echipa națională, în care am dat totul pentru echipa națională. Ce am reușit, mult, puțin… Două medalii, niște locuri patru și cinci. Dacă a fost mult sau puțin ne va spune timpul. Eu am spus dinainte că e ultimul Campionat Mondial pentru mine și că-mi doresc să ajung la Jocurile Olimpice. Ar fi fost ceva extraordinar pentru cariera mea internațională. Luasem decizia dinainte", a declarat Cristina Neagu. Neagu şi-a luat adio de la Mondiale Cristina Neagu a fost surprinsă la finalul meciului România – Polonia (27-26) cu zâmbetul pe buze, chiar dacă tricolorele au ratat obiectivul de la Campionatul Mondial, iar interul stânga nu a jucat decât în meciul cu Germania. Cristina Neagu a fost accidentată şi nu a bifat niciun meci din grupele preliminare de la Mondial. Aceasta s-a refăcut însă pentru duelul cu Germania, primul din grupa principală. „Tricolorele" au fost învinse în meciul respectiv, înfrângerea cântărind decisiv şi în vederea calificării în sferturi. Cel mai bun mondial al Cristinei a fost cel din 2015, atunci când România a câştigat medalia de bronz. În semifinale, tricolorele erau învinse de Norvegia, după prelungiri, 33-35, iar finala mică era câştigată în faţa Poloniei, 31-22. Neagu a fost desemnată cea mai bună jucătoare a turneului, cu 63 de goluri marcate. La 35 de ani, căpitanul Cristina Neagu este singura jucătoare din lume care a primit de patru ori distincţia "IHF World Player of the Year", în 2010, 2015, 2016 şi 2018. Nu a jucat la ediţia precentă a CM şi a anunţat că va fi ultima sa participare la ediţia din 2023 şi că speră să-şi încheie cariera cu participarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Astfel, Campionatul Mondial din 2023 ar fi ultimul din cariera sa, care include 7 participări la turnee finale CM, 8 la turnee finale CE şi două ediţii de Jocuri Olimpice.