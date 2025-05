"Jucătoare unicat!" Senzaţionala Andrea Lekic, mesaj pentru uriaşa Cristina Neagu. Ambele se retrag la finalul sezonului - Antena Sport

2025 este anul în care fanii handbalului au motive să sufere! Patru dintre cele mai mari jucătoare din ultimul deceniu şi-au anunţat retragerea. Cristina Neagu, Andrea Lekic, Jovanka Radicevic şi Isabelle Gullden nu vor mai evolua în sportul profesionist.

Primele trei sunt şi cele mai bune marcatoare din istoria Ligii Campionilor. A patra, Bella Gullden, este cea care a condus-o magistral pe CSM Bucureşti, în 2016, către trofeul Ligii.

Andrea Lekic, ajunsă şi ea la 37 de ani, a vorbit despre momentul retragerii Cristinei Neagu. Câştigătoare a Ligii Campionilor cu Gyor în 2013, legendara coordonatoare din Serbia, care a evoluat pentru CSM în perioada 2018-2020, susţine că jucătoarele menţionate mai sus au dominat handbalul în ultimii aproape 20 de ani.

Andrea Lekic, mesaj pentru Cristina Neagu înainte de retragere

„Acest final de sezon e unul destul de trist pentru lumea handbalului. Atât eu, cât şi Jovanka Radicevic, cât şi Cristina Neagu ne retragem din activitate. Cele mai bune trei marcatoare din Champions League se retrag în acelaşi timp.

Noi am fost feţele Ligii Campionilor în ultimii 18-20 de ani. Am jucat împreună, am jucat una împotriva celeilalte, avem o istorie bogată în spate. E un moment simbolic acest final de ultim sezon.