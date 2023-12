România l-a şocat pe selecţionerul Serbiei, la CM de handbal feminin: "Ce am văzut m-a lăsat fără cuvinte" - Antena Sport

„Este cel mai important lucru că am câștigat al doilea meci. Am luat cele două puncte pentru main round și ne pregătim pentru ceeea ce urmează.

Am văzut ce s-a întâmplat acum două zile când au jucat cu Danemarca și știam ce ne așteaptă. Am vrut să le luăm tare din primul minut și mă bucur că am reușit să câștigăm.

Încercăm să facem tot ce putem mai bine. Poate și că jucăm cu trei centri ne ajută. Marcăm însă puține goluri de la 9 metri. Sper să găsim soluția ideală și să facem un joc complet.

n.r. – despre meciul cu Danemarca) Va fi un spectacol, o sală plină, jucăm cu țara gazdă și o candidată la titlul mondial. Noi vom juca la fel, la fel ca în cele două meciuri și vedem ce putem scoate. Luăm fiecare meci și îl tratăm la victorie și sperăm să ne îndeplinim obiectivul.

Pentru noi era foarte important să mergem cu cel puțin două puncte în grupa principală. Ne-am liniștit, dar nu o să ne predăm cu Danemarca, dar știm că și din cealaltă parte vor veni echipe cu care ne vom putea bate de la egal la egal. Vom aborda meciurile inteligent zic eu și cred că vom fi pregătite.

(n.r. – dacă avem șanse la sferturi) Dacă nu am avea șanse la sferturi nu am vorbit atât de mult despre Jocurile Olimpice. Ne așteaptă Germania, Polonia și Japonia. Am urmărit deja meciuri. Știm ce ne așteaptă cred că ne putem bate cu ele și consider că suntem pregătite”, a spus Buceschi, citată de fanatik.ro.