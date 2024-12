Magnus Carlsen a decis să revină la Campionatul Mondial de Şah Rapid după o dispută cu organizatorii: "Ar putea fi ultima dată când joc" - Antena Sport

Marele maestru Magnus Carlsen va reveni la Campionatul Mondial de Şah Rapid şi Blitz de la New York, după ce iniţial a renunţat în urma deciziei organismului de conducere FIDE de a-i interzice participarea la o rundă pentru că purta blugi, relatează Reuters.

Carlsen, campion mondial între 2013 şi 2023, a decis să părăsească turneul vineri, când FIDE i-a interzis norvegianului să participe la o rundă a turneului din cauza încălcării regulamentului vestimentar.

Magnus Carlsen luase decizia de a părăsi Campionatul Mondial de Şah Rapid şi Blitz pentru că nu a fost lăsat să joace în blugi

Într-un interviu acordat duminică canalului YouTube al aplicaţiei Take Take Take, jucătorul în vârstă de 34 de ani a confirmat că se va întoarce.

„Ca să scurtez povestea: voi mai juca cel puţin o zi aici la New York. Dacă mă descurc bine, încă o zi după aceea”, a declarat Carlsen, citat de news.ro.

El a adăugat că a avut discuţii cu preşedintele FIDE, Arkadi Dvorkovici, după incident.