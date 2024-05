Anunţul radical făcut de Ronnie O`Sullivan, după ce a fost eliminat în sferturile Campionatului Mondial de snooker - Antena Sport

Trebuie să te adaptezi, iar Stuart s-a adaptat mai bine ca mine la condițiile de joc. A fost jucătorul mai bun la toate capitolele. Am încercat să rămân aproape și să-l oblig să muncească pentru victorie.

(n.r. vei reveni, cu siguranță.) De ce nu? De ce nu 10 campionate? O să plec în China săptămâna viitoare. O să joc împotriva lui Ding Junhui într-o serie de meciuri de tipul Challenge. Am mult snooker de jucat, abia aștept să plec în China. Vedem în ce turnee voi juca de acum încolo.

O să fiu un jucător fericit. (n.r. cât te vor mai vedea fanii din Regatul Unit?) Am contracte să joc în anumite turnee. Am contracte și pentru meciuri demonstrative din China. O să respect toate angajamentele. Dacă am timp pentru alte turnee, bineînțeles că voi participa. Am avut un sezon foarte bun și abia aștept următoarele evenimente”, a spus Ronnie, citat de eurosport.ro.

Ronnie O`Sullivan – Stuart Bingham 10-13

Ronnie O`Sullivan şi Stuart Bingham s-au aflat la egalitate, 4-4, după prima sesiune. În cea de-a două, Ronnie nu s-a putut desprinde la mai mult de două jocuri, fiind apoi egalat, 8-8.

În sesisunea decisivă, Bingham a ajuns să conducă cu 12-10 şi cu un break de 52 de puncte în frame-ul 23. A ratat o bilă roz, iar Ronnie părea că îşi va adjudeca jocul. A ratat la rândul lui o bilă galbenă şi a fost nevoit să îl felicite pe „ball run” pentru accederea în semifinale.

Programul complet al semifinalelor Campionatului Mondial David Gilbert – Kyren Wilson

Jak Jones – Stuart Bingham

