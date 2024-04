Mark Selby, OUT de la Campionatul Mondial de snooker! L-a învins debutantul Joe O'Connor. "Am nevoie de ajutor" - Antena Sport

Mark Selby, OUT de la Campionatul Mondial de snooker! L-a învins debutantul Joe O’Connor. „Am nevoie de ajutor”

Este a doua oară în istorie când finaliştii unui campionat mondial de snooker sunt eliminaţi încă din primul tur al următoarei ediţii, asta ţinând cont şi că Luca Brecel a părăsit deja Sheffield. Precedentul episod venea în 2016, când campioanul Stuart Bingham era învins de Ali Carter (9-10), iar finalistul Shaun Murphy pierdea cu Anthony McGill (8-10).

Mark Selby, idolul lui Joe O’Connor

Joe O’Connor a fost prezent la 3 dintre cele 4 finale câştigate de Mark Selby, din postura de fan al Bufonului.

„Suntem prieteni de când am văzut finala lui din 2007. Obişnuiam să jucăm biliard împreună, ne ştim de atunci. Este jucătorul spre care am privit de când am început să joc snooker”, spunea O’Connor, când a văzut tragerea la sorţi.

Mark Selby, cu gândul la retragere

Mark Selby are parte de o perioadă extrem de dificilă a carierei şi totul vine de la problemele personale pe care englezul le are. Soţia acestuia suferă de cancer, boala care a adus şi moartea unui prieten apropiat.

„Nu ştiu dacă mă voi retrage. Va trebui să pun totul în balanţă la vară. În prima sesiune, m-am împiedicat în momentele în care puteam să joc bine şi nu am profitat de şanse. Nu pot continua să fac asta. Evident că nu este bine pentru mine, nu mă simt bine din cauza asta şi mă împiedică să fiu bine din punct de vedere mental.

Voi sta de vorbă cu Vicki (n.r. – soţia lui Mark Selby) şi vom vedea ce opţiuni sunt. Evident că va fi o decizie uriaşă, dar dacă voi continua să joc, voi avea nevoie de ajutor pe partea mentală, mai mult decât am acum. Vreau doar să ajung la masă şi să mă simt bine. Pentru mine, a fost mereu totul pe viaţă şi pe moarte, ăsta este caracterul meu. Am pus mereu foarte mare presiune pe mine şi am încercat prea tare. Ţinând cont de trofeele pe care le-am câştigat, ar trebui să merg la masă şi să joc bine, dar mă opresc mereu din a face asta”, a spus Selby, citat de The Sun.

