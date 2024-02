"Ce ați face acum cu un milion de euro?" Reacția lui Irinel Columbeanu, după ce și-a pierdut averea fabuloasă și a ajuns în azil - Antena Sport

Reclamă

„(Dacă ați avea un milion de euro, ce ați face cu el?) În orice caz, nu l-aș băga în criptomonede, fiindcă acolo e mult mai… aș face o investiție în imobiliare și aș renova casa pe care am avut-o eu și a ars. Eu asta aș face.

Cred că instalația electrică a fost de vină… nu am avut asigurare. La vremea aceea m-am zgârcit, ceea ce nu ar fi trebuit să fac. Dar la vremea aia nu m-a interesat foarte bine, dacă costa doar câteva sute de euro (n.r. asigurarea, pe an) vă dați seama… am pierdut milioane!

Eu am avut 145 de milioane de milioane de euro în bancă și 5 milioane de euro în investiții„, a declarat Irinel Columbeanu într-un podcast.

Dumitru Dragomir l-a dat exemplu pe Columbeanu

Fostul milionar a ajuns „la sapă de lemn” după ce a crezut că a descoperit „cimentul perfect”. A împrumutat de la bănci sume uriașe de bani pentru a deschide o fabrică de ciment în Gorj. Nu a avut succes și a ajuns astfel să își piardă toată averea. A ajuns chiar să i se pună poprire pe pensie. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal l-a dat exemplu negativ pe Columbeanu.

„Uite, vreau să-ți spun așa. În momentul când îți pui toate ouăle într-un singur coș, s-ar putea să-ți cadă coșul sau să-ți dea unul un șut în coș și să se spargă ouăle și după nu mai ai ce mânca.

„Uite, vreau să-ți spun așa. În momentul când îți pui toate ouăle într-un singur coș, s-ar putea să-ți cadă coșul sau să-ți dea unul un șut în coș și să se spargă ouăle și după nu mai ai ce mânca.

Așa a făcut Columbeanu. Columbeanu ce a făcut, a băgat toți banii într-o afacere, în Columbeanit și a băgat bani mulți, a băgat tot ce avea el, mai puțin casa. Dar cred că și casa a amanetat-o pentru chestia asta„, spunea Dumitru Dragomir la fanatik.ro. Gigi Becali nu şi-a dorit să îl ajute cu bani pe Irinel Columbeanu, cel care şi-a cheltuit averea de zeci de milioane de euro. Patronul FCSB-ului a explicat de ce nu ia în calcul să îi plătească azilul. „Tată, normal că îmi pare rău de cum a ajuns Irinel Columbeanu, iar eu cu ce să îl ajut acum? Spuneți voi? Ce să îi fac eu? Însă, eu sunt curios unde îi sunt toți banii lui? Voi știți? Cum poți să pierzi așa dintr-o dată atâția bani? Trebuie aflat cum de a ajuns el la sapă de lemn. Gigi Becali, despre Irinel Columbeanu: „E trist să vezi cum astfel de oameni din bogătași ajung săraci" Eu cred că totuși Monica (n.r. fosta sa soție) și fata lui îl vor ajuta. Nu cred că îl vor lăsa așa, iar cineva cred că îi plătește azilul ăla, că nu oricine se duce la un asemenea azil. Pe Zina am ajutat-o atunci că săraca ajunsese foarte rău, dar eu refuz să cred că Irinel chiar nu mai are nici măcar doi lei. Vezi, în viața asta trebuie să ai mare grijă cum îți administrezi averea. Voi credeți că eu nu puteam să sparg banii în petreceri pe yacht-uri sau să îmi iau vreun avion? Și puteam să îmi cumpăr și yacht. Și acum pot, dar tată, eu sunt Gigi Becali și știu ce vreau de la viață. Totuși, eu cred că măcar o femeie sau două, mă refer la cele care au fost în viața lui Irinel îl pot ajuta! Voi mă întrebați dacă îl ajut eu, dar cu ce să îl ajut? Spuneți-mi voi. Eu cred că și Romanița (n.r. fosta iubită a lui Irinel Columbeanu) îl mai poate ajuta, poate că l-a și ajutat în trecut. Însă, da, e trist să vezi cum astfel de oameni din bogătași ajung săraci. Treaba e că, dacă nu ai grijă de tine, viața te aduce unde te aduce", a declarat Gigi Becali la prosport.ro.

