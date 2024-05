Ce relaţii pot avea între ele fostele soţii ale lui Cristi Borcea. Milionarul s-a lăudat că "le dă oxigenul cu care trăiesc" - Antena Sport

Ce relaţii pot avea între ele fostele soţii ale lui Cristi Borcea e un lucru care a fost dezvăluit de Mihaela Borcea. Aflată aproape de o nouă căsnicie, Mihaela susţine că are o relaţie cordială cu Alina Vidican şi Valentina Pelinel.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Relația cu Alina Vidican și Valentina Pelinel este una cordială, bazată pe respect reciproc. Relația cu Cristi Borcea s-a îmbunătățit pe parcursul timpului, concentrându-ne asupra co-parentingului și oferindu-ne sprijin reciproc în procesul de creștere a copiilor noștri.

Ce relaţii pot avea între ele fostele soţii ale lui Cristi Borcea

Divorțul de Cristi Borcea, de acum aproape 13 ani, a reprezentat o schimbare radicală în viața mea. După aceasta, am preluat controlul vieții mele și am pornit pe un nou drum. Despărțirea după 23 de ani nu a fost ușoară, dar am depășit această etapă cu determinare și am privit către viitor”, a spus Mihaela Borcea, cu două luni în urmă, citată de viva.ro.

Cu un an în urmă, şi Valentina Pelinel vorbea despre relaţia pe care o are cu celelalte femei din viaţa lui Cristi Borcea.

„Eu sunt o persoană sociabilă și prietenoasă și nu mă înconjor decât de oameni cu care rezonez și am lucruri în comun. Indiferent de persoane, păstrez întotdeauna o atitudine corectă și decentă”, a declarat Valentina Pelinel.