Cum a ajuns Leonard Doroftei să aibă un salariu de 3.500 de euro. Canadienii, şocaţi de campionul umilit în România - Antena Sport

Cum a ajuns Leonard Doroftei să aibă un salariu de 3.500 de euro, în Canada, e un lucru dezvăluit chiar de către marele campion român. Umilit în România, Moşul şi-a luat familia şi a plecat în Canada.

Acolo, a luat-o de la zero şi a devenit antrenor de box, cu un salariu lunar de aproximativ 3.500 de euro. Înainte să fie antrenor cu acte în regulă, Dorin a oferit un moment în care i-a şocat pe canadieni, atunci când toţi cursanţii au fost nevoiţi să îşi spună palmaresul.

„Am făcut școala de antrenori în Quebec, eram cel mai bătrân cursant. Am luat-o de la zero, dar pentru mine erau amintiri din copilărie. Când au văzut ce fac, profesorii au început: „Daaa, dar el e din Europa!”. (Râde)

Trebuia să ne spunem palmaresul. Când a venit rândul meu, m-am ridicat în picioare și le-am spus: „Bam, bam, bam!”. S-au uitat toți la mine și au făcut: „What the fuck are you doing here, man?” (n.r. – ce dracu’ cauți tu aici?)”, a spus Doroftei, citat de gsp.ro.

Câți bani a câștigat Leonard Doroftei în carieră

