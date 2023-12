Fostul iubit al Anamariei Prodan a fost eliberat din arest! Cum a ajuns să fie acuzat într-un dosar de proxenetism! - Antena Sport

Reclamă

Singura asociere cu cei doi este în restaurant. S-a spus că eu sunt asociat în cele trei cluburi și că îmi regret fapta, nu am afirmat niciodată așa ceva, nu există nici măcar o faptă și nu îmi pot asuma ceva ce nu am făcut, cu atât mai mult să regret!”, a declarat, după eliberarea din arest, Flavius Nedelea, citat de click.ro.

”Eu nu am un club și nici nu am avut, pentru toate persoanele care mă cunosc, prieteni, familia mea, a fost un șoc, deoarece mă cunosc și știu foarte bine ce fac și ce nu fac! Îmi doresc să îmi păstrez imaginea impecabilă pe care am avut-o până în prezent, sunt nevinovat și sunt pe deplin încrezător în justiția din România”, a mai susţinut fostul iubit al Anamariei Prodan, pentru sursa citată.

Reclamă

Anamaria Prodan a reacţionat după ce fostul iubit a fost reţinut de poliţie: „Este prietenul meu pe viaţă!”

Anamaria Prodan a rupt tăcerea, după ce fostul iubit, Flavius Nedelea, a fost reţinut de poliţie într-un dosar de proxenetism. Impresara s-a declarat şocată de cele întâmplate cu fostul ei partener şi are încredere că totul este o greşeală.

Vedeta de 50 de ani a fost extrem de surprinsă în momentul în care a aflat de faptul că Nedelea a fost dus la audieri, fiind convinsă că fostul său partener nu ar fi implicat în scandaluri de proxenetism.

„Am aflat acum. Habar nu am. Nu cred așa ceva! Flavius nu are cum să aibă de-a face cu așa ceva. Cu siguranță, este o greșeală. Flavius nu are cluburi! Are doar restaurant. Deci nu văd de unde până unde. Este prietenul meu pe viață. Nu cred în absolut nimic din ce văd”, declara Anamaria Prodan pentru cancan.ro.

Reclamă 4 / 0/3

Fostul iubit al Anamariei Prodan a fost săltat de mascaţi într-un dosar de proxenetism! Clipe de coşmar pentru milionar Fostul iubit al Anamariei Prodan a fost săltat de mascaţi în luna octombrie într-un dosar de proxenetism! Procurorii îl acuză pe milionar că a înlesnit practicarea prostituţiei în localurile pe care le deţine. Flavius Nedelea a avut o relaţie de câteva luni cu Anamaria Prodan. Despărţirea lor s-a produs amiabil, ambii lăudându-se reciproc atunci când au anunţat că nu mai formează un cuplu. Flavius Nedelea s-a iubit ulterior cu Iulia Sălăgean, de care s-a despărţit rapid. Relaţia lui Nedelea cu Iulia Sălăgean a durat mai puţin decât cea cu Anamaria Prodan. Flavius Nedelea, fostul iubit al Anamariei Prodan, o nouă dramă amoroasă Omul de afaceri s-a despărţit şi de Iulia Săgăgean, cea cu care a avut o relaţie după despărţirea de Anamaria Prodan. Flavius Nedelea a fost cel care a confirmat despărţirea de Iulia Sălăgean, cu care a avut o scurtă relaţie. Omul de afaceri a dezvăluit şi motivele care au stat la baza despărţirii. „Nu am nimic de comentat! Am avut o scurtă relație cu ea, dar nu mai suntem împreună, deci nu avem ce să comentăm. Noi nu ne-am certat nici la restaurant, nici în alt loc, pentru că nu avem nimic de împărțit. Oamenii se întâlnesc, se cunosc și, dacă nu se potrivesc, pleacă mai departe cu capul sus. Eu, prin definiție, sunt un gentleman și nu fac vreodată așa ceva. Zvonuri sunt multe, căci sunt un bărbat liber și fără obligații. Cum ați văzut, de-a lungul vieții, am optat pentru discreție și nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc despre relațiile mele. Eu sunt un bărbat elegant, care tratează femeile cu mult respect”, a spus Flavius Nedelea pentru click.ro. Reclamă