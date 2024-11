Gestul milionarului român de doar 28 de ani pentru una dintre angajatele sale: "N-am văzut aşa ceva niciodată" - Antena Sport

„Colegul meu de liceu, Deandre Ayton, acum este considerat cel mai bun pivot”, spunea Caius Covrig pentru AntenaSport.

Caius Covrig e prieten cu Radu Drăguşin

Caius Covrig a fost şi el la EURO 2024 pentru a susţine naţionala României. Prieten cu Radu Drăguşin, Caius Covrig anunţa că va merge şi el la EURO 2024. Caius Covrig era optimist în privinţa parcursului naţionalei la turneul final din Germania. Tânărul milionar era convins că naţionala se va califica din grupă, lucru care s-a şi întâmplat. România a câştigat grupa cu Ucraina, Belgia şi Slovacia, de pe primul loc. Tricolorii au părăsit competiţia în optimile de finală, fiind învinşi cu 3-0 de Olanda.

„O să merg şi acum la EURO, mai ales că-l ştiu şi pe Radu Drăguşin. Pariez că sută la sută ieşim din grupe”, declara Caius Covrig pentru AntenaSport.

Milionarul român de doar 28 de ani, mesaj vehement despre angajaţii săi: „Asta am învăţat prin sport”

Caius Covrig a transmis, recent, un mesaj vehement despre angajaţii săi, după ce cineva l-a felicitat că angajează români. Covrig a precizat că nu a făcut şi nu va face niciodată diferenţe între angajaţi şi nu va angaja pe cineva fiindcă are o anumită naţionalitate. Covrig preciza că a învăţat din sport acest lucru, să aprecieze pe oricine, indiferent de unde este.

„(n.r: Ce frumos că angajezi români) Dragule, hai să îţi explic un lucru. Eu fac angajări pe baza aptitudinilor şi performanţei, nu pe baza naţiei. Practic, de unde vine fiecare om. Asta am învăţat prin sport: să apreciem şi să respectăm fiecare om. Nu contează de unde e. Noi, ca români, când mergem în afară şi lucrăm, şi noi dorim să fim respectaţi şi apreciaţi prin muncă. Eu niciodată nu am făcut şi nu voi face diferenţe. Pentru mine, că e din Nepal, că e din Franţa, că e din Italia, că e din Africa e irelevant. Am acelaşi respect pentru oamenii care muncesc să aducă un ban acasă. Din punctul meu de vedere, pun preţ în primul rând pe educaţie, aptitudini, omenie. Vă pup pe toţi şi vă aştept la Kayus şi, în curând, la noul meu proiect hotelier, Kayus Luxury”, a spus Caius Covrig într-un clip postat pe contul lui de Instagram.

La 28 de ani, Caius Covrig deţine un hotel de 4 stele în Buşteni, un lounge în Braşov şi construieşte un alt hotel, de 5 stele, tot în Buşteni.