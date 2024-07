Ce a putut spune despre americani milionarul român de doar 28 de ani şocat de aroganţa şi snobismul românilor! - Antena Sport

Galerie (11) Ce a putut spune despre americani milionarul român de doar 28 de ani şocat de aroganţa şi snobismul românilor! Caius Covrig / AntenaSport Caius Covrig a locuit ani buni în Statele Unite şi s-a întors definitiv în România. Iată ce a putut spune despre americani milionarul român de doar 28 de ani. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Caius Covrig a mărturisit că nu i-a plăcut să locuiască în Statele Unite. El a studiat acolo şi a făcut baschet de performanţă, jucând la nivel de colegiu. Ce a putut spune despre americani milionarul român de doar 28 de ani şocat de aroganţa şi snobismul românilor! „(n.r: Dacă e aşa de bine şi frumos acolo, de ce te-ai întors în România?) Păi eu în primul rând m-am lăsat de sport, pentru că am avut o accidentare gravă la picior. Mie nu-mi place America. Le zic tuturor, America mi-a plăcut foarte mult prin prisma sportului. Nu-mi place în primul rând cultura americanilor. Nu sunt deloc familişti. Sunt destul de reci, au chestia aia de diplomaţie. Ei sunt prieteni cu toată lumea. Pe părinţii americani, după ce ai făcut 18 ani, nu îi mai interesează deloc de tine”, a spus Caius Covrig într-un podcast cu „Regele cazinourilor”, Sorin Constantinescu. „Adică te dă afară din casă, nu? (n.r: părintele american pe copil, la 18 ani)”, l-a întrebat Sorin Constantinescu pe Caius Covrig. „Exact”, a confirmat milionarul român de 28 de ani. Reclamă

„Într-un fel e bine, într-un fel e rău”, a concluzionat Sorin Constantinescu.

„America a fost un vis din perspectiva sportului şi cum am putut evolua ca baschetbalist. Cât despre cultura şi valorile lor, mereu m-am regăsit şi am rezonat mult mai bine cu România şi acesta este şi motivul pentru care am ales să mă stabilesc aici ❤️ Iubesc România şi aş alege mereu la fel dacă ar fi să dau timpul înapoi”, a scris Caius Covrig pe Instagram.

La 28 de ani, Caius Covrig are un hotel de 4 stele în Buşteni şi un club în Braşov. El mai construieşte un hotel, de 5 stele, în Buşteni

Caius Covrig a făcut baschet de performanţă. El a jucat la nivel de colegiu în SUA. A renunţat ulterior la această carieră pentru a se concentra pe domeniul afacerilor.

Caius Covrig s-a întors definitiv în România după ce a locuit în Statele Unite în perioada în care a studiat la colegiu. El deţine un hotel de 4 stele în Buşteni şi un club în Braşov. Totodată, construieşte în prezent un alt hotel, de 5 stele, tot în Buşteni. Atunci când studia la una din cele mai tari şcoli de business din lume, Arizona State, Caius Covrig a fost aproape să ajungă în NBA. Dar s-a accidentat grav. A rămas prieten cu un uriaş, care joacă şi acum în NBA! „Colegul meu de liceu, Deandre Ayton, acum este considerat cel mai bun pivot”, a declarat Caius Covrig pentru AntenaSport. „Aroganță și snobism ca în România nu există nicăieri” Întors în România din Statele Unite, Caius Covrig nu s-a ferit să spună verde în faţă ce l-a surprins la ţara noastră. „De când m-am întors în România, am tot văzut astfel de lucruri: mașini mai scumpe decât apartamentul și oameni care stau în chirie. Din punctul meu de vedere, mașina nu trebuie să reprezinte mai mult de 10% din imobilul în care stai. Muncesc extrem de mult pentru vârsta mea, nu cred că am ieșit de două ori în club în ultimii doi ani. Prefer să stau la 40 de ani cu 20 de hoteluri deschise. Sunt foarte mulți oameni atât de săraci, încât tot ce au sunt banii. Aroganță și snobism ca în România nu există nicăieri”, a explicat Caius Covrig în podcastul „Fiţă cu Adiţă”. În anul 2022, Caius Covrig a fost distins în ţara noastră cu titlul de „Antreprenorul anului”.

Caius Covrig e prieten cu Radu Drăguşin

Caius Covrig a fost şi el la EURO 2024 pentru a susţine naţionala României. Prieten cu Radu Drăguşin, Caius Covrig anunţa că va merge şi el la EURO 2024. Caius Covrig era optimist în privinţa parcursului naţionalei la turneul final din Germania. Tânărul milionar era convins că naţionala se va califica din grupă, lucru care s-a şi întâmplat. România a câştigat grupa cu Ucraina, Belgia şi Slovacia, de pe primul loc. Tricolorii au părăsit competiţia în optimile de finală, fiind învinşi cu 3-0 de Olanda.

„O să merg şi acum la EURO, mai ales că-l ştiu şi pe Radu Drăguşin. Pariez că sută la sută ieşim din grupe”, declara Caius Covrig pentru AntenaSport.