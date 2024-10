Milionarul român de doar 28 de ani, mesaj vehement despre angajaţii săi: "Niciodată nu am făcut şi nu voi face asta" - Antena Sport

Milionarul român de doar 28 de ani a avut un mesaj vehement despre angajaţii săi. Felicitat de cineva că angajează români, Caius Covrig a precizat că nu are doar angajaţi români şi că nu a făcut şi nu va face niciodată diferenţe în ceea ce priveşte naţionalitatea angajaţilor săi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Caius Covrig deţine la numai 28 de ani un hotel de 4 stele în Buşteni şi un lounge în Braşov. Totodată, construieşte un alt hotel, de 5 stele, în Buşteni.

Milionarul român de doar 28 de ani, mesaj vehement despre angajaţii săi: „Niciodată nu am făcut şi nu voi face asta”

„(n.r: Ce frumos că angajezi români) Dragule, hai să îţi explic un lucru. Eu fac angajări pe baza aptitudinilor şi performanţei, nu pe baza naţiei. Practic, de unde vine fiecare om. Asta am învăţat prin sport: să apreciem şi să respectăm fiecare om. Nu contează de unde e. Noi, ca români, când mergem în afară şi lucrăm, şi noi dorim să fim respectaţi şi apreciaţi prin muncă. Eu niciodată nu am făcut şi nu voi face diferenţe. Pentru mine, că e din Nepal, că e din Franţa, că e din Italia, că e din Africa e irelevant. Am acelaşi respect pentru oamenii care muncesc să aducă un ban acasă. Din punctul meu de vedere, pun preţ în primul rând pe educaţie, aptitudini, omenie. Vă pup pe toţi şi vă aştept la Kayus şi, în curând, la noul meu proiect hotelier, Kayus Luxury”, a spus Caius Covrig într-un clip postat pe contul lui de Instagram.



View this post on Instagram

A post shared by Caius Covrig (@caiuscovrig)



În ultima perioadă, Caius Covrig le-a oferit sejururi gratis la hotelul lui unor persoane cu posibilităţi financiare reduse. Pentru gesturile sale, Caius Covrig a fost felicitat de mai multe persoane pe reţelele sociale.