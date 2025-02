Milionarul român care ia 3 pensii a dezvăluit ce salariu a putut avea în România: "Mi-era o ruşine de moarte" - Antena Sport

Dumitru Dragomir, înainte de un interviu - Antena Sport Dumitru Dragomir a dezvăluit ce salariu avea pe vremea când era preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal. E vorba de 15.000 de euro net. Cristi Borcea i-a propus un salariu de 25.000 de euro, refuzat de „Corleone” ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ „Eu eram preşedintele LPF şi aveam 30.000 de euro lunar. Borcea voia să-mi facă 50.000 de euro lunar. Eu i-am spus: «Sunteţi nebuni? În ce ţară trăim? Nici n-o să pot ieşi pe stradă. Dumitru Dragomir: „Aveam salariu de 15.000 de euro” Află Vadim şi mă curăţă definitiv». Borcea mi-a spus să am 25.000 de euro în mână. Ca să iei 15.000 de euro în mână, trebuie să ai 30.000 de euro brut. Din ăia tot plăteşti. El spunea să am 50.000 de euro. Mi-era o ruşine de moarte. Păi eu aveam hoteluri, cum să fac aşa ceva? Le-am spus să îmi dea şi mie. Borcea spunea: «Ori vrei 15.000 de euro în mână, ori pleci din funcţie». Păi noi suntem milionarii acestei ţări. Şi mi-au făcut 30.000 de euro brut, 15.000 de euro în mână”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit fanatik.ro. Dumitru Dragomir a recunoscut că primeşte trei pensii: „Mă duc spre 5.000 de euro pe lună” „Iau trei pensii!„, a dezvăluit milionarul de 77 de ani care primeşte, lună de lună, o adevărată avere de la statul român. Dumitru Dragomir a recunoscut că a dat o lovitură importantă şi că şi-a asigurat bătrâneţea. Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal îşi va „rotunji” serios conturile în 2024. Reclamă

„Oracolul din Bălceşti” a început să primească, începând cu acest an, şi o pensie de la Parlament. Chiar Dumitru Dragomir a anunţat că a primit deja o sumă care se ridică la aproximativ 7.000 de lei.

„Am pensie bună că acuma mi-a dat și de la Parlament. Băi, nu iau niciun leu din firmele de când s-au înființat. Niciun leuț. Trăiesc numai din pensia mea și a nevesti-mii.

Iau 3 pensii, dar asta e altceva. Legale toate. Am de la sport renta viageră, puțin, câteva sute de euro. Am de la Parlament și deja mi-a venit prima pensie. Am în jur de 7.000 de lei. Am două legislaturi pline, 8 ani.

